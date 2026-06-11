Estos estudiantes durmieron en su escuela varios días. Por azar, descubrieron ruinas romanas

Imagen del Liceo Cavour, en Roma. Foto: Rupertsciamenna - Wikimedia - Creative commons

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A finales de mayo la Superintendencia Especial de Roma, una entidad que se encarga de preservar el patrimonio cultural de esa ciudad hizo un evento con un anuncio llamativo: “La Domus del Liceo Cavour: presentación de los descubrimientos arqueológicos realizados en los subterráneos de la institución escolar”.

Después de cinco años, estaban dando a conocer al público la historia de un grupo de adolescentes que decidieron tomarse su escuela y dormir en ella varios días. Mientras lo hicieron, hicieron un hallazgo inesperado: dieron con unas ruinas romanas que permanecían ocultas.

Sucedió en enero de 2021, cuando ese grupo de alumnos, cansado de tomar clases virtuales debido a la pandemia del covid-19, llegaron hasta su colegio, el Liceo Cavour, cerca al popular Coliseo. Lo ocuparon y decidieron acampar varias noches allí en un acto de protesta.

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Como recoge el portal Smithsonian Magazine y la revista Time, luego de esa decisión, optaron por hablar con una de sus profesoras, para comentarle que habían descubierto algo que creían importante. Claudia Marino, que enseñaba historia y latín, les puso atención empezó el recorrido que le habían sugerido hacer.

Luego de conseguir la llave de una puerta que la llevó a un salón calderas, encontró un lugar en el que había antiguas murallas romanas. Más adelante dio con lo que parecía ser una antigua villa.

Su decisión fue informar a la Superintendencia Especial de Roma para que estudiara de qué se trataba.

Como detalló el organismo en un breve comunicado en septiembre de 2025, son unas ruinas de un gran complejo residencial de mediados del siglo II d. C. que aún conserva pinturas y decoraciones en estuco.

“Se ubicaba en una zona céntrica de la antigua Roma, entre las Carinas y el Esquilino, un área habitada por figuras prominentes como Cicerón, Pompeyo y Octaviano, pero que es poco conocida desde el punto de vista arqueológico debido a los graves daños sufridos durante las construcciones modernas”, señaló la entidad en el boletín, en el que prometía que habría una inversión de 350.000 euros.

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“El espectacular estado de conservación de las pinturas en estas habitaciones exige su vaciado para revelar todo el aparato decorativo y permitir su examen. Por lo tanto, el objetivo de proteger el monumento y hacerlo accesible mediante un proyecto desarrollado en colaboración con el profesorado y los estudiantes del Liceo Cavour adquiere una importancia primordial y excepcional", señaló en aquel entonces.

Tras ponerse manos a la obra, los arqueólogos hallaron tantos objetos, que lograron llenar 48 cajas. Todos los descubrimientos fueron presentados a finales de mayo a la ciudadanía.

Hubo algo más que les llamó la atención: ya algún aficionado había estado en algún punto del siglo XX y había hecho un grafiti en una pared.

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