Prográmese para el próximo festival de astronomía de Villa de Leyva

En la programación del festival se encuentran espacios para la observación celeste por telescopios. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Del 20 al 22 de marzo de 2026, se realizará una nueva edición del Festival de Astronomía de Villa de Leyva (Boyacá), en la que los asistentes podrán participar en actividades relacionadas con la exploración del cosmos, la ciencia, el turismo sostenible y la conservación ambiental.

En la programación del festival se encuentran espacios para la observación celeste por telescopios, conferencias, talleres y, entre otras, exposiciones de astrofotografía.

Lo invitamos a leer: Descubren cómo las reinas de abejorros pueden sobrevivir bajo el agua durante días.

Según la Asociación de Astronomía de Colombia (ASASAC), uno de los organizadores del evento que llega a su edición número 29, uno de los principales objetivos del evento es abordar temas como el derecho de la humanidad a la luz de las estrellas y el posicionamiento de Colombia como un destino para la observación del cosmos.

“Este festival es el resultado de más de una década articulando ciencia, cultura y territorio”, señaló Diana Rojas, directora de ASASAC, quien enfatizó que el encuentro no solo busca la observación, sino la defensa de cielos libres de contaminación lumínica.

Además, se dio a conocer que el país invitado de esta edición será España, que, según los organizadores, se ha posicionado en los últimos años como un referente internacional en el ámbito de la astronomía y el astroturismo.

“El país alberga algunos de los observatorios astronómicos más importantes de Europa y del mundo, como los ubicados en las Islas Canarias, reconocidas por la calidad excepcional de sus cielos y protegidas mediante legislación pionera contra la contaminación lumínica. Esta apuesta ha permitido el desarrollo de investigación astronómica de alto nivel y la atracción de científicos e instituciones internacionales”, indican los organizadores del evento, a través de un comunicado.

Este año, además, Villa de Leyva será sede, entre el 18 y el 20 de marzo, del Encuentro Regional Starlight en América, el principal foro internacional sobre astroturismo, que por primera vez en ocho años se celebrará en el continente americano. El Claustro de San Francisco será el epicentro de un diálogo global sobre conservación del cielo nocturno, ciencia y desarrollo sostenible.

Vale señalar que el objetivo de la Fundación Starlight es impulsar la certificación de destinos y la integración de la astronomía como motor de desarrollo cultural, educativo y económico.

Podría interesarle: Insectos amazónicos construyen torres y un experimento con condones busca entender por qué.

Por su parte, durante la presentación oficial del festival, el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, anunció la construcción de una sede de planetario por parte del municipio, que se espera entre en funcionamiento en el año 2027.

“Este evento dinamiza la economía local y fortalece nuestra identidad. Villa de Leyva se consolida como la capital astronómica de Colombia”, afirmó Gamboa.

Si desea, puede obtener más información del evento a través de este enlace.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬