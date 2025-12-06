Gigantesca estructura giratoria descubierta en el universo desafía modelos actuales

Imagen de referencia. Esta imagen del Hubble muestra la galaxia espiral UGC 11397. Foto: ESA/Hubble & NASA, M. J. Koss, A. J. Barth

Un grupo internacional de astrónomos identificó una de las estructuras giratorias más grandes jamás registradas. Se trata de una cadena de galaxias “delgada como una navaja” que gira a 140 millones de años luz de distancia.

El hallazgo, liderado por investigadores de la Universidad de Oxford y publicado recientemente en la revista académica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, podría “ofrecer nuevos y valiosos conocimientos sobre cómo se formaron las galaxias en el universo primitivo”.

La razón, explican los científicos, es que esta estructura se encuentra incrustada en un “filamento cósmico gigante”. Estas, a su vez, son vastas formaciones de galaxias y materia oscura “que forman un andamiaje cósmico”.

Estos filamentos son ideales para explorar cómo las galaxias adquirieron el giro y qué gases tienen en la actualidad, y actúan como “autopistas” por las que la materia y el impulso fluyen hacia las galaxias.

La estructura detectada recientemente por los investigadores, corresponde a 14 galaxias cercanas ricas en hidrógeno y dispuestas a lo largo de una línea “delgada y alargada” de 5.5 millones de años luz de largo y 117.000 años luz de año.

Además, agregan los científicos, esta estructura se encuentra dentro de un filamento más grande, de aproximadamente 280 galaxias, con 50 millones años luz de largo.

Uno de los hallazgos que más sorprendió a los científicos, apunta a que muchas de las galaxias detectadas giran en la misma dirección que el filamento. Al menos mucho más de lo que lo haría si el patrón de giro fuera aleatorio.

“Esto desafía los modelos actuales y sugiere que las estructuras cósmicas pueden influir en la rotación de las galaxias con más fuerza o durante más tiempo de lo que se pensaba”, apuntan los científicos en su estudio.

Para explicar el descubrimiento, Lyla Jung, del departamento de Física de la Universidad de Oxford y una de las coautoras principales del estudio, hizo una comparación con lo que sucede con las tazas giratorias en un parque de diversiones.

“Cada galaxia es como una taza giratoria, pero toda la plataforma, el filamento cósmico, también gira. Este doble movimiento nos ofrece una visión poco común de cómo las galaxias obtienen su giro de las estructuras más grandes en las que se encuentran”, señaló Jung, y agregó que “lo que hace que esta estructura sea excepcional no es solo su tamaño, sino la combinación de la alineación del giro y el movimiento rotatorio”.

