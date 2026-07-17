Gracias a estos implantes cerebrales, un hombre con parálisis pudo volver a mover su mano

Thomas presentó una mejoría del 86 % en la fuerza de su brazo derecho y del 62 % en la de su brazo izquierdo. Foto: Northwell Health

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En Estados Unidos, un hombre con parálisis pudo volver a mover su mano para alimentarse y beber de una taza por sí mismo, gracias a una nueva tecnología con implantes cerebrales. Keith Thomas sufrió un accidente en julio de 2020, tras lanzarse a una piscina, y se fracturó el cuello. Luego de tres años de ensayos clínicos en los Institutos Feinstein para la Investigación Médica, del proveedor de salud en Nueva York Northwell Health, Thomas ha experimentado constantes mejores en la fuerza de su brazo y en la sensibilidad de la muñeca.

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Los investigadores diseñaron un sistema para restaurar progresivamente el movimiento y la sensibilidad en personas que hayan sufrido una lesión medular grave y completa. Se denomina sistema de derivación neural doble (DNB, por sus siglas en inglés), y, por medio de implantes, conecta una interfaz cerebro-computadora. Básicamente, cuando Thomas piensa en mover la mano una inteligencia artificial le ayuda a traducir esas señales en patrones precisos que estimulan los músculos de su antebrazo, para poder mover su mano. Para la percepción del tacto, se estimula la corteza sensorial del cerebro.

De acuerdo con los Institutos Feinstein, el sistema permite un control bastante delicado, pues Thomas ha podido agarrar y levantar cáscaras de huevo vacías sin romperlas un 87 % de las veces. Además, logró esa manipulación al mismo tiempo que mantenía conversaciones, lo cual indica una menor carga cognitiva en comparación con tecnologías anteriores. Los resultados del trabajo fueron publicados este jueves en la revista Nature Medicine.

“Este enfoque representa una nueva forma de tratar la parálisis severa: no solo evitamos la lesión, sino que reconfiguramos el sistema nervioso. Nuestro equipo de ingenieros, neurocirujanos y personal de investigación clínica logró algo sin precedentes”, declaró Chad Bouton, doctor en filosofía, profesor del Instituto de Medicina Bioelectrónica de los Institutos Feinstein y principal autor del estudio.

Además de implantar cinco pequeños dispositivos de microelectrodos en el cerebro de Thomas, tras una cirugía de 15 horas, los investigadores han utilizado parches no invasivos (sobre la piel) que permiten estimular eléctricamente la médula espinal y los músculos. Durante las 35 semanas de esa intervención, Thomas presentó una mejoría del 86 % en la fuerza de su brazo derecho y del 62 % en la de su brazo izquierdo. “Un hombre que al inicio del estudio no podía llevarse las manos a la cara, ahora podía rascarse la nariz y limpiarse la boca sin ayuda”, se lee en el comunicado de los Institutos Feinstein.

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Incluso meses después de esa estimulación, Thomas seguía recuperándose, lo cual sugiere una reorganización de los circuitos neuronales afectados. Esta nueva tecnología, según los investigadores, promueve la neuroplasticidad, lo que quiere decir que amplía la capacidad del sistema nervioso para formar nuevas conexiones y vías neuronales.

“Esta investigación es prometedora para millones de pacientes, abriendo un amplio abanico de posibilidades para futuras investigaciones y aplicaciones clínicas prácticas que podrían ayudar a cientos de miles de personas que viven con parálisis. Lo vimos en acción cuando Thomas pudo volver a moverse y sentir”, agregó Bouton.

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