Gunung Padang, en Indonesia, no sería la pirámide más antigua, como se había afirmado

La gente comenzó a construir la pirámide Gunung Padang durante el período Paleolítico. Foto: ghanimurtafa/Shutterstock.com

A finales de octubre, la editorial Wiley, a través de su revista Archaeological Prospection, publicó un estudio realizado por investigadores indonesios en el que afirmaban que el sitio arqueológico de Gunung Padang, ubicado en la provincia de Java, Indonesia, podría ser la pirámide más antigua del mundo. De acuerdo con el estudio multidisciplinario, la construcción de ese lugar se remonta a más de 25.000 años de antigüedad. (Lea: Los renos cambian el color de sus ojos durante el invierno, ¿por qué?)

El hallazgo acaparó titulares en todo el mundo, pues de acuerdo con los investigadores, Gunung Padang es incluso más antigua que las pirámides egipcias, e incluso que el monumento de piedra de Göbekli Tepe en Turquía, que tendría aproximadamente 11.000 años.

“El estudio ha revelado pruebas convincentes de un sitio megalítico complejo y sofisticado”, cita el documento. Allí además mencionan que Gunung Padang posee un núcleo de lava que fue esculpido por una civilización ancestral, por lo que descartan que sea una formación natural. Dice, además, que otros pueblos modificaron la estructura en forma de pirámide y fueron agregando nuevas capas.

Pero esta investigación ha suscitado más dudas que certezas en los arqueólogos del mundo, quienes dicen que las pruebas presentadas en el estudio no justifican las conclusiones que dieron los investigadores de Indonesia, y que este lugar solo tendría entre 6.000 y 7.000 años de antigüedad y no más de 20.000 como se afirmó. (Lea: El Sol emitió la llamarada más potente que se ha registrado desde 2017)

“Los datos que se presentan en este documento no respaldan su conclusión final: que el acuerdo es extraordinariamente antiguo. Sin embargo, eso es lo que ha acaparado los titulares. Me sorprende mucho que este artículo se haya publicado tal como está”, afirmó al medio británico The Guardian, Flint Dibble, arqueólogo de la Universidad de Cardiff.

Las voces en contra del artículo llevaron a que los editores de la revista Archaeological Prospection iniciaran una investigación. Por su parte, el autor principal, Danny Hillman Natawidjaja, geológo de la agencia nacional de investigación e innovación de Indonesia, sostuvo que están prestos a atender las preocupaciones.