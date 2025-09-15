Hallan en Santander la evidencia de un reptil que vivió hace 135 millones de años

El fósil fue encontrado en la localidad Pico de la Vieja Sur, ubicada al noreste del municipio de Zapatoca, Santander. Foto: Cortesía

En Zapatoca, Santander, un municipio ubicado a casi dos horas de Bucaramanga, un grupo de investigadores encontró la que sería la evidencia más antigua de un pliosáurido, un reptil marino que vivió en una época conocida como Jurásico Temprano, hace unos 201 millones de años hasta hace aproximadamente 174 o 175 millones de años.

El fósil corresponde a una vértebra, específicamente un centro cervical aislado, de 14 cm de diámetro. Esta pertenece a un pliosáurido de gran tamaño, un depredador que habría ocupado la cima de la cadena trófica en los mares tropicales del Cretácico temprano. Los investigadores creen que se trata de un animal que se alimentaba de peces, tortugas, tiburones y plesiosaurios más pequeños, como lo describen en el artículo publicado este lunes en la revista científica Cretaceous Research.

La vértebra tiene aproximadamente 135 años de antigüedad, y de acuerdo con Javier García Guerrero, director del Departamento de Ingeniería Civil, de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia (UNIAGRARIA), y quien lideró la investigación, esta es la evidencia más antigua de estos reptiles en Colombia.

“Hasta ahora solo se habían encontrado pliosáuridos en Villa de Leyva, Boyacá, en rocas de unos 115 millones de años. Este nuevo fósil muestra que estos animales ya habitaban los ecosistemas marinos tropicales del Cretácico temprano y nos ayuda a entender mejor cómo eran esos mares y cómo evolucionaron los pliosáuridos en la transición del Jurásico al Cretácico”, explicó García.

El espécimen fósil fue recolectado en 2020 y se encuentra en la Colección Paleontológica de la Escuela de Ciencias e Ingeniería, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. En la investigación también participó Edwin Alberto Cadena Rueda (Universidad del Rosario), y contó con la colaboración de investigadores e instituciones internacionales como el Smithsonian Tropical Research Institute (Panamá) y el Field Museum of Natural History (Estados Unidos).

