Hallan huellas de dinosaurio de 115 millones de años tras inundaciones en Texas

En medio de los esfuerzos para remover los escombros y el caos que dejaron las devastadoras inundaciones registradas en Texas (Estados Unidos), que a principios de julio causaron la muerte de 135 personas, un grupo de voluntarios e investigadores afirma haber hallado huellas de dinosaurio de 115 millones de años de antigüedad.

En total, se descubrieron 15 huellas de dinosaurio que, en promedio, miden entre 46 y 51 centímetros, según confirmaron investigadores de la Universidad de Texas.

“Las huellas que son inequívocamente de dinosaurios fueron dejadas por dinosaurios carnívoros similares al Acrocanthosaurus, un carnívoro bípedo de unos 10 metros de largo”, contó, a CNN, Matthew Brown, paleontólogo del Museo de Historia de la Tierra de la Escuela Jackson de la Universidad de Texas.

La datación de las huellas fue posible gracias a que se encuentran en una formación rocosa conocida como Glen Rose, un extenso estrato de piedra caliza que ha sido moldeado durante millones de años por corrientes de agua y que se estima tiene entre 110 y 115 millones de años.

Aunque el condado donde se hallaron las huellas no fue el más golpeado por las inundaciones, la emergencia provocó daños suficientes que dejaron al descubierto estos vestigios de vida de hace millones de años.

“Arrasó árboles. Arrasó coches, casas, todo lo que encontró a su paso”, indicó, a CNN, Brown. “Así que, en esta parte, con las huellas de dinosaurio [...] derribó los árboles a su alrededor y también arrastró la tierra y la grava que había sobre el otro conjunto de ellas”.

Lo cierto es que este descubrimiento ocurrió a unos 320 kilómetros del Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios, donde se pueden observar grupos de huellas bien conservadas. En general, según los investigadores, el centro de Texas es un lugar donde es común hallar este tipo de vestigios.

Las investigaciones paleontológicas señalan que los dinosaurios habitaron esta región del planeta entre hace 252 y 66 millones de años. Sin embargo, la mayoría de las huellas —incluidas las de este hallazgo— datan de entre 114 y 66 millones de años, cuando el terreno en la zona era lodoso.

En entrevista con el portal Live Science, Brown indicó que esperan regresar al sitio para documentar las nuevas huellas. “Ahora disponemos de tecnologías más precisas que las de principios de la década de 1990, cuando estos yacimientos se estudiaron por última vez, y potencialmente podemos usar drones y escáneres de superficie para crear modelos en 3D de los rastros y comprenderlos mejor”.

