Helena Groot, primera mujer presidenta de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas

Helena Groot de Restrepo es directora del Laboratorio de Genética Humana de la Universidad de los Andes. Foto: Universidad de los Andes

Por primera vez en la historia de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales el puesto de presidente estará ocupado por una mujer. Se trata de Helena Groot de Restrepo, microbióloga, genetista y, desde 1984, es la directora del Laboratorio de Genética Humana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. (Puede ver: Mujeres de ciencia)

De acuerdo con la academia, las otras personas que integran la junta directiva de la entidad son: Horacio Torres, Vicepresidente: Ana-María Groot, Secretaria General; y Luis-Carlos Arboleda, Director de Publicaciones.

Groot creció en un ambiente rodeado de ciencia, pues su padre, Hernando Groot, fue el pionero en Colombia en las investigaciones sobre parásitos y virus tropicales en el país. Por eso, decidió matricularse en la carrera de microbiología.

En 1970, Groot se graduó como microbióloga en la Universidad de los Andes y, ese mismo año, se matriculó en la maestría en genética en esa misma institución y que se dictaba en el Laboratorio de Genética, dirigido por María Victoria Monsalve. (Lea: Científicas tienen menos probabilidades de ser nombradas como autoras en artículos)

Para 1984 Groot reemplazó a Monsalve como directora del laboratorio, en donde inicialmente se enfocó en citotoxicidad y citogenética, determinando el efecto genético de metales pesados. Por la labor que ha desempeñado en el laboratorio, a finales de 2005, fue reconocida por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC) con el Premio Nacional al Mérito Científico en la categoría Grupo de Investigación de Excelencia.

La investigación de Groot se ha centrado en la epidemiología molecular del cáncer, toxicología genética y mutagénesis ambiental. Sus estudios han sido publicados en revistas prestigiosas como Science, The American Journal of Human Genetics o American Journal of Human Biology.

En la academia ha sido Miembro de Número, designada en la categoría de Honoraria, y es una de las ocho mujeres pertenecientes a esta Academia. (Puede leer: Mujeres en la ciencia en Colombia: la brecha también se nota en las publicaciones)

Helena Groot de Restrepo, Profesora Titular de @CienBiolAndes ha sido elegida Presidenta de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales @acadcienciacol - primera mujer en ocupar este cargo! — daniel cadena (@cdanielcadena) July 14, 2022

Hoy la @acadcienciacol de la que tengo el honor de ser miembro en la categoría “amigo de la academia”, ha elegido su nueva junta directiva.

Gran decisión la designación de la Dra Helena Groot como nueva presidenta.

Mujer científica, microbióloga, profesora titular de @Uniandes pic.twitter.com/A6IomoiFfc — Iván Darío Agudelo Zapata (@IvanAgudeloZ) July 14, 2022

La profe Helena Groot es la nueva presidenta de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Muy buen nombramiento 🙌🏻 — Catalina 🦈 (@lacatabolica) July 14, 2022

Primera Académica Presidente de la @acadcienciacol, Dra Helena Groot. ¡Qué orgullo!



Gracias por la labor, la entrega y todos los logros de @EnriqueForero1 en favor de cada uno de los académicos y de la ciencia de Colombia. — Gabriela Delgado (@gabydel) July 14, 2022

