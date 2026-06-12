Hubo un “incremento de eventos sísmicos en el volcán Puracé”: sigue en alerta amarilla

Fotografía del 12 de junio del volcán Puracé. Foto: SGC

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Las poblaciones que están cerca del volcán Puracé, en el suroccidente de Colombia, han detectado una mayor emisión de cenizas en los últimos días, en comparación al resto de semanas. Es una situación, acaba de explicar el Servicio Geológico Colombiano (SGC), asociada a un incremento de la actividad al interior del volcán, que continúa en estado de alerta “Amarilla”.

Ese estado quiere decir que volcán está activo y está presentando “cambios en el comportamiento del nivel base de los parámetros monitoreados y otras manifestaciones”.

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En esta ocasión, los cambios obedecen a un aumento “importante en la ocurrencia de eventos sísmicos”, señala el SGC.

“Las señales sísmicas se asocian con movimiento de fluidos (gases y líquidos provenientes del magma y su interacción con el sistema hidrotermal) debajo de su cráter, localizadas a profundidades menores a 3 km”, explica en un comunicado compartido al medio día de este 12 de junio.

Igualmente, indica, ha aumentado el número de emisiones diarias de ceniza, que se han dispersado hacia el nororiente y el noroccidente, alcanzando alturas de hasta 1,5 km sobre la cima del volcán.

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Según explicó Cristian Santacoloma, coordinador (e) del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (OVSPO), desde 8 de mayo comenzó un nuevo ciclo de emisiones de ceniza, pero los demás parámetros de monitoreo volcánico continúan dentro de los valores reportados en semanas anteriores.

Hay otros fenómenos que continúan, dice la entidad. Por ejemplo, la sismicidad asociada con fracturamiento de rocas al interior del volcán, que “se presenta debajo de los volcanes Puracé y Piocollo a profundidades entre 1 y 3 km”.

Así mismo, se siguen presentando emisiones de dióxido de azufre, así como el proceso de deformación superficial entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

De igual forma, continúan las “anomalías térmicas al interior del cráter del volcán que se detectan a través de las imágenes satelitales y que se han reportado en los boletines semanales emitidos cada martes”.

“Las variaciones observadas en el volcán Puracé - cadena volcánica Los Coconucos indican que el sistema continúa evolucionando y es posible que se presenten nuevas emisiones de ceniza que se dispersarán de acuerdo con la dirección predominante de los vientos”, concluye el SGC que, además, no descarta que haya cambios en la actividad volcánica en los próximos días.

Su sugerencia, como suele hacerlo, es que, primero, los ciudadanos se informen a través de los canales oficiales y sigan las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y nacionales.

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