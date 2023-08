¡India llegó con éxito al polo sur de la Luna! Así fue la histórica misión

Varias personas ondean banderas indias mientras un cohete de la Organización India de Investigación Espacial (ISRO) que transporta la nave espacial Chandrayaan-3 despega del Centro Espacial Satish Dhawan de Sriharikota, una isla situada frente a la costa del estado meridional de Andhra Pradesh. (Foto por R.Satish BABU / AFP) Foto: AFP - R.SATISH BABU

India se ha convertido en el primer país en llegar al polo sur de la Luna. El éxito de la misión se consiguió durante la mañana de este miércoles 23 de agosto, luego de que la misión Chandrayaan-3 completara con éxito su alunizaje. (Le puede interesar: El cometa Nishimura será visible desde la Tierra y así podrá verlo)

La tensión era notable durante los cerca de 20 minutos que duró la maniobra de alunizaje. Este es uno de los momentos más difíciles de toda la misión, pues el éxito con el que se llega cerca a la Luna, puede estropearse si la nave se estrella.

Sobre las 6:00 p.m., hora de India, alrededor de las 7:30 a.m. en Colombia, estalló la felicidad en la sala de operaciones de la Organización de Investigación Espacial India (ISRO, por sus siglas en inglés). La nave tripulada con un rover de exploración lo había logrado: “. India, he llegado a mi destino y ustedes también”, fue el mensaje que envió la nave no tripulada a la agencia espacial.

La misión Chandrayaan-3 busca confirmar la presencia de reservas de agua congelada en ese polo inexplorado de la Luna. Esto podría permitir que en futuro se tengan misiones permanentes en el satélite. Además, recopilará datos para analizar con mayor precisión la composición mineral del suelo. (Le recomendamos: Las criticas al proyecto que, después de 10 años, logró recrear el cerebro humano)

Su primer objetivo ya se cumplió: demostrar que es posible un alunizaje seguro en el polo sur lunar. Ahora, deberá comprobarse que es posible desplazar el rover exploratorio en su superficie. La misión estará activa durante los próximos 14 días, que corresponden a un ciclo de luz lunar.

Hasta el momento, solo tres países habían conseguido llegar a la Luna: Estados Unidos, la Unión Soviética (hoy Rusia) y China. Sin embargo, ninguno de estos había conseguido con éxito alcanzar el polo sur del satélite natural de la Tierra.

Los últimos en intentarlo fueron los rusos hace apenas unos días, el 21 de agosto. La nave Luna-25, que buscaba anticiparse a la gesta de India, se estrelló contra la superficie lunar al momento de su llegada. (También puede leer: Hallan la pieza que faltaba para entender el texto filosófico más antiguo)

La India experimentó en 2019 un fracaso similar al vivido ayer por Rusia, cuando su misión Chandrayaan-2 también acabó estrellada contra la superficie lunar por problemas técnicos durante la etapa de alunizaje.

Así es la nave india que llegó por primera vez al polo sur de la Luna

