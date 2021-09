La misión Inspiration4, que se lanzará el 15 de septiembre en la noche, será la primera en la que no participará ningún astronauta de profesión. Orbitarán la Tierra por tres días a una altitud mayor de la que está la Estación Espacial Internacional.

Mañana, a las 8:02 p. m. de Colombia, será lanzada la misión Inspiration4 de Space X, empresa de Elon Musk, desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida, Estados Unidos. Pero como si viajar al espacio no fuera algo singular, esta misión será también noticia porque está llena de particularidades: será el primer viaje espacial en el que no irá un astronauta de profesión, los gobiernos no tendrán un rol protagónico, es una misión de un privado, recaudará fondos para causas médicas y dará unas primeras claves sobre el turismo espacial. (Vea también: SpaceX llevará al espacio una tripulación de cuatro civiles)

Empecemos por lo primero. Aunque en el pasado varios civiles –o no astronautas– han viajado al espacio, siempre han estado acompañados de un profesional. Hasta los multimillonarios Jeff Bezos, fundador de Amazon, y Richard Branson, cabeza de Virgin Galactic, tuvieron al lado un astronauta de profesión.

Esta vez, sin embargo, los cuatro tripulantes de Inspiration4, todos con distintas profesiones, viajarán solos. Se trata del piloto de aviones, Jared Isaacman, quien será el comandante de la misión, de 38 años y quien, según el portal Space, se ganó el cupo por ser un billonario que, no solo pagó por obtener este puesto, sino que financió el cupo de sus tres compañeros: Sian Proctor, Hayley Arceneaux y Chris Semproski.

La primera, de 51 años, es profesora de geociencias de una universidad comunitaria de Phoenix, Arizona. La segunda es asistente médica del Hospital de Investigación Infantil St. Jude y, por ende, también será la oficial médica del equipo. Tiene 29 años y se ganará dos reconocimientos automáticamente: ser la norteamericana más joven en viajar al espacio y la convertirse en la primera persona con una prótesis en la pierna en hacerlo.

Finalmente, Semproski es ingeniero de datos y ex consejero de un campamentos espacial que existe en Estados Unidos llamado ProSpace, en el que niños y niñas pueden adentrarse en este mundo. Con 51 años, él volará en “el asiento Generosity en Inspiration4, que fue otorgado al ganador de una campaña de recaudación de fondos”, explica la revista de ciencia Muy Interesante.

Pero, ¿cómo podrán volar si no son astronautas profesionales? Toda la tripulación ha recibido un detallado entrenamiento para saber cómo actuar durante una emergencia desde marzo, cuando fueron seleccionados. Además, y quizá lo más sorprendente, es que la misión Inspiration4 viajará en una cápsula de Space X conocida como Crew Dragon, que prácticamente hace todos los procesos automáticamente.

Como si no le faltaran particularidades a este vuelo, tendrá la misión de recaudar US$200 millones para el hospital St Jude, en el que trabaja Arceneaux. Ella tuvo cáncer a los 10 años, razón por la que perdió la pierna y ahora tiene una prótesis de titanio.

Según el último reporte de SpaceX, la probabilidad de tener condiciones climáticas favorables para el lanzamiento mañana, a las 8:02 p. m., son 70 % favorables, por lo que el rumbo de esta primera misión espacial de civiles parece esperanzador. La siguiente ventana para hacerlo será 3 minutos después, a las 8:05 p. m. Si nada funciona, se volverá a planear para el 16 de septiembre.