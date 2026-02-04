Júpiter es más pequeño y tiene una forma diferente a la que se creía

Júpiter es ligeramente más pequeño de lo que se había estimado anteriormente Foto: NASA, ESA, CSA, Jupiter ERS Team

La misión Juno de la NASA reveló que Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, es ligeramente más pequeño y más “aplastado” de lo que se creía anteriormente, luego de analizar los datos de 13 sobrevuelos al planeta. Los científicos de la misión, que corresponde a la primera sonda orbital en observar tan de cerca a Júpiter, determinaron que el planeta es aproximadamente 8 kilómetros más angosto en el ecuador y 24 kilómetros más plano en los polos.

La información, publicada en un estudio en la revista Nature Astronomy, se obtuvo gracias a la radio ocultación, una técnica que se utiliza para “ver” a través de las densas y opacas nubes de la atmósfera de Júpiter y comprender su estructura interna. Según explicó la NASA, durante un experimento de ocultación, Juno envía señales de radio a la Red de Espacio Profundo de la agencia estadounidense en la Tierra. A medida que estas señales atraviesan la capa superior cargada de la atmósfera de Júpiter, llamada ionosfera, los gases las curvan y retrasan.

“Al medir el cambio de frecuencia causado por esta curvatura, los científicos pueden calcular la temperatura, la presión y la densidad electrónica de la atmósfera de Júpiter a diferentes profundidades”, añadió la NASA.

Antes de estos datos se creía que Júpiter medía 71.492 kilómetros desde el Ecuador, pero con la nueva información la medida es 71.488 km. Anteriormente, las dimensiones físicas de Júpiter se basaban en datos de seis experimentos de ocultación de radio realizados por las misiones Pioneer y Voyager de la NASA en la década de 1970.

De acuerdo con la agencia, saber el radio exacto de Júpiter sirve como un estándar de calibración para modelar exoplanetas gigantes en otros sistemas estelares. “Contar con una forma más precisa ayudará a los astrónomos a interpretar mejor los datos de planetas detectados pasando frente a su estrella anfitriona mucho más allá de nuestra vecindad”, explicó la agencia espacial.

La misión Juno está gestionada por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, una división de Caltech en Pasadena, California, para la Dirección de Misiones Científicas de la agencia en Washington. Fue lanzada en agosto de 2011, y llegó a Júpiter en 2016. El objetivo de la misión es responder preguntas sobre el origen y la evolución de Júpiter, nuestro sistema solar y los planetas gigantes del cosmos.

