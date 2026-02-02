La compañía espacial de Jeff Bezos pausará sus vuelos comerciales, ¿por qué?

Abordo de la nave New Shepard, Blue Origin enviaba vuelos comerciales tripulados al espacio. Foto: AFP - PATRICK T. FALLON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Blue Origin, la compañía espacial del magnate estadounidense Jeff Bezos, anunció la cancelación de sus operaciones para llevar vuelos comerciales al espacio por al menos dos años. El programa, llamado New Shepard, dejará de financiar este tipo de actividades para centrarse en otra misión de la compañía.

La compañía indicó que “reorientará sus recursos para acelerar aún más el desarrollo de las capacidades lunares tripuladas de la compañía. Esta decisión refleja el compromiso de Blue Origin con el objetivo nacional de regresar a la Luna y establecer una presencia lunar permanente y sostenida”.

Con este programa, Blue Origin llevó tripulaciones comerciales varias veces al espacio. Por ejemplo, la artista Katy Perry hizo un viaje en abril de 2025, acompañada por otras mujeres, en la primera tripulación completamente femenina en el un viaje al espacio desde 1963.

En el vuelo, que duró aproximadamente 10 minutos y superó la barrera de los 100 kilómetros de altura con respecto a la altura media del mar, Perry hizo una promoción de la gira musical que iniciaría por esos días.

“New Shepard es el primer sistema de vuelo espacial reutilizable en aterrizar verticalmente. Hasta la fecha, ha volado 38 veces y transportado a 98 personas sobre la línea de Kármán (por encima de los 100 kilómetros)”, explicó la compañía en un comunicado.

La pausa llevará a un enfoque por parte de Blue Origin para llevar una sonda a la superficie lunar durante 2026, con miras a lograr una misión tripulada que lleve de vuelta a un ser humano al satélite natural de la Tierra. Con esto, la compañía de Jeff Bezos se pondrá codo a codo en la carrera por ese objetivo, en la que también se encuentra SpaceX, la empresa de Elon Musk.

Sin embargo, Blue Origin dejó abierta la puerta para regresar a los vuelos comerciales en un futuro. Aunque el programa no recibirá recursos durante los próximos dos años, destacaron que “New Shepard ha lanzado más de 200 cargas útiles científicas y de investigación de estudiantes, académicos, organizaciones de investigación y la NASA. Este rendimiento consistente y confiable, combinado con una experiencia excepcional para el cliente, ha resultado en una cartera de clientes de varios años”.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬