La NASA retrasa el lanzamiento de Artemis II, que va a llevar a los humanos a la Luna

Todos los ojos están puestos sobre la misión Artemis II, que busca llevar, nuevamente, a los seres humanos a la Luna, después de 54 años. Si todo sale como está planeado, realizará un sobrevuelo sobre la superficie lunar: será el punto más lejano del espacio al que haya llegado un habitante de la Tierra.

Aunque era posible que el lanzamiento de esa misión se diera la próxima semana, la Nasa emitió un comunicado en el que explica que no podrá llevarse a cabo antes del domingo de enero, debido a las malas condiciones del tiempo en Florida, Estados Unidos, de donde despegará.

“Durante los últimos días, los ingenieros han estado monitoreando de cerca las condiciones a medida que el frío y los vientos se extienden por Florida. Los gerentes han evaluado las capacidades del hardware en función del pronóstico, dada la inusual erupción ártica que afecta al estado, y han decidido modificar el cronograma”, se lee en el comunicado.

Los ajustes que han tenido que hacer, dice más adelante la NASA, les permitirá también tener éxito durante el ensayo que van a hacer el 2 de febrero. Así, podrán garantizar que todo esté en óptimas condiciones para que la nave espacial Orión pueda llevar con éxito a los cuatro astronautas hasta la Luna. Despegará a bordo del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial).

Por el momento, la tripulación de Artemis II permanece en cuarentena en Houston, Estados Unidos. En el grupo hay, por primera vez, una mujer y un afroamericano.

Mientras tanto, dice la NASA, continuará evaluando las condiciones meteorológicas. Por lo pronto, también seguirá transmitiendo a través de este enlace.

Así será el vuelo de la misión Artemis II

Cuando todos los preparativos estén listos, así será el viaje el recorrido cuando despegue del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

