La galaxia “híbrida” que intriga a los astrónomos

Esta imagen del telescopio espacial Hubble de la NASA/ESA muestra la galaxia NGC 2775. Foto: ESA/HUBBLE & NASA, F. BELFIORE, J. LEE/PHANGS-HST - ESA/HUBBLE & NASA, F. BELFIORE, J. LEE/PHANGS-HST

Una nueva imagen del Telescopio Espacial Hubble reveló la galaxia NGC 2775, ubicada a unos 67 millones de años luz en la constelación de Cáncer. Lo sorprendente es que esta galaxia se resiste a encasillarse en un tipo definido: muestra rasgos que recuerdan tanto a galaxias espirales como elípticas.

En su núcleo, NGC 2775 carece de gas y presenta una estructura lisa, casi sin rasgos distintivos, evocando a una galaxia elíptica. Alrededor, sin embargo, hay un anillo de polvo y cúmulos estelares irregulares que recuerdan a las galaxias espirales.

Dado que la observación se hace desde un solo ángulo, los astrónomos no llegan a un consenso: algunos la clasifican como espiral, otros como lenticular —una categoría híbrida que mezcla rasgos de galaxias elípticas y espirales—.

Un dato clave: NGC 2775 presenta una cola tenue de hidrógeno que se extiende casi 100.000 años luz alrededor de la galaxia. Esa estructura sugiere posibles fusiones pasadas con galaxias menores, que podrían haber alterado su forma y distribución de gas y estrellas.

La versión más moderna de la imagen incorpora una longitud de onda roja (H-alpha), que permite resaltar las nubes de hidrógeno ionizado alrededor de estrellas jóvenes. Ese agregado facilita identificar regiones donde aún se forman estrellas, lo cual ayuda a distinguir mejor los componentes de la galaxia.

La mayoría de los astrónomos hoy la consideran una galaxia espiral floculenta: sus brazos son suaves, discontinuos, poco definidos — más parecidos a mechones de estrellas que a espirales prominentes.

NGC 2775 también es conocida con otros nombres: Caldwell 48, LEDA 25861, UGC 4820, y pertenece al grupo de galaxias NGC 2775 dentro del cúmulo Antilia-Hydra. Fue descubierta por William Herschel el 19 de diciembre de 1783.

Este objeto desafía las categorías clásicas porque combina un núcleo envejecido y sin gas con estructuras exteriores activas. Su estudio ayuda a comprender cómo evolucionan galaxias en transición, cómo interacciones pasadas moldean su estructura y cuánta diversidad cabe entre los tipos galácticos.