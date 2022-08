¿La humanidad podría enfriar el planeta para detener el calentamiento global?

Para los científicos de la Universidad de Cornell pensar sobre estos temas es necesario. Tal vez, dicen, las medidas actuales se queden cortas para frenar el calentamiento global. La geoingeniería solar se plantea como una opción.

En la ciencia ficción del cine son varias las películas en las que la humanidad, frente a la posibilidad de la extinción, se une para modificar el clima de la Tierra. Casi siempre algo sale mal y todo se vuelve una batalla de malos y buenos pero, ¿hay algo de ciencia en esa imaginación? Investigadores de la Universidad de Cornell se propusieran estudiar algunas posibilidades.

Su trabajo se publicó en The Proceedings of the National Academy of Sciences. Los científicos estudiaron diversos escenarios en los que se pone en práctica la geoingeniería solar para enfriar el planeta. Esto se ha teorizado de muchas maneras: se podría lograr a través de la inyección de aerosoles de azufre en la estratosfera que ayudarían a reflejar más luz del sol.

Eso sucede (en dimensiones distintas), por ejemplo, cuando un volcán hace erupción. En 1991 el volcán Pinatubo, en Filipinas, lanzó millones de toneladas de dióxido de azufre a la estratosfera, lo que enfrió la Tierra alrededor de medio grado centígrado en los meses siguientes. Pero la geoingeniería solar también ha explorado otras posibilidades que implican al mar o incluso modificaciones en las ciudades.

Para los científicos de la Universidad de Cornell pensar sobre estos temas es necesario. “La reducción de emisiones, incluso combinada con la eliminación de dióxido de carbono (CDR) a gran escala, puede no ser suficiente para evitar impactos climáticos severos”, dicen en el estudio. Los escenarios que tienen en cuenta se estudian a partir de la tecnología disponible, las metas de calentamiento global y la fecha a partir de la cual podría aplicarse el plan.

Elegir una fecha de inicio demasiado temprana, dicen, puede ser poco realista, dado el lento ritmo de la investigación, el estado actual de la gobernanza y que la tecnología de implementación en sí aún no existe. Pero plantear el asunto cientos de años después, advierten, tampoco es útil. En sus escenarios los científicos entonces eligen 2035 como fecha de inicio: “Puede ser posible una implementación más temprana, pero creemos que no es lo suficientemente probable como para enfocar los recursos computacionales limitados”.

Doug MacMartin, investigador principal y profesor de la Facultad de Ingeniería de Cornell y miembro de la facultad del Centro Cornell Atkinson para la Sostenibilidad, le dijo al medio especializado Phys que la humanidad enfrenta “decisiones difíciles en las próximas décadas sobre si complementar o no otras estrategias de mitigación del cambio climático con métodos para reflejar la luz solar”. La geoingeniería solar podría tener, también, efectos negativos como cambios en las estaciones o incluso lluvia acida.

“Cualquiera que no haya oído hablar de esta estrategia antes, la primera reacción debería ser ‘Vaya, no puedes hablar en serio. Eso suena horrible’”, le dijo MacMartin a Phys, pero, concluye, “el cambio climático tampoco es bueno. Es posible que hayamos pasado el punto de las soluciones fáciles. Si queremos poder brindarles a los futuros tomadores de decisiones la mejor información posible, debemos comparar los riesgos de usar esta tecnología con los riesgos de no usarla”.

Por ahora, sin embargo, la geoingeniería solar solo sigue siendo materia de ciencia ficción.