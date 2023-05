La NASA completó su “constelación” de satélites que monitorean huracanes

El lanzamiento se hizo desde Nueva Zelanda. Foto: Rocket Lab

Este viernes 26 de mayo, la compañía Rocket Lab lanzó los dos satélites de la NASA que hacían falta para completar su “constelación” de dispositivos encargados de vigilar y estudiar tormentas tropicales, entre ellas, los huracanes. Los satélites hacen parte de la constelación TROPICS (abreviatura de “Time-Resolved Observations of Precipitation Structure and Storm Intensity with a Constellation of Smallsats”).

Hace más o menos 20 días, ya se habían lanzado los primeros dos satélites. El director ejecutivo de Rocket Lab, Peter Beck, dijo que estaba “orgulloso” del éxito de estos dos despegues. Entre otras cosas, porque esto significa que el proyecto pudo ser desplegada “a tiempo para la temporada de tormentas de 2023″, dijo en un comunicado.

El pasado 12 de mayo, la ministra de Ambiente colombiana Susana Muhamad anunció el inicio oficial de la temporada de ciclones tropicales en el Caribe y Pacífico, que irá hasta noviembre de este año. Por ahora, se pronostican 13 tormentas, de las cuales 6 podrían ser huracanes. La región Caribe, especialmente Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, la Guajira y San Andrés y Providencia son las zonas sobre las que las autoridades están prestando mayor atención. (También puede leer: Encuentran los restos destrozados del módulo de aterrizaje lunar japonés)

“A medida que nos acercamos a la temporada de huracanes para 2023, TROPICS estará en posición de proporcionar detalles sin precedentes sobre estas tormentas, ayudándonos a comprender mejor cómo se forman, intensifican y se mueven a través del océano”, dijo en un comunicado Karen St. Germain, líder de la División de Ciencias de la Tierra de la NASA. “Confiamos en misiones específicas e innovadoras como esta para ayudar a crear una sólida cartera de ciencias de la Tierra”.

Los satélites de la NASA son del tamaño de una caja de zapatos y estarán a una altitud de unos 550 kilómetros. Según su página web, el objetivo de la constelación TROPICS es medir “los sondeos de temperatura y humedad y las precipitaciones con una resolución espacial comparable a la de las actuales sondas pasivas de microondas operativas, pero con una resolución temporal sin precedentes (tiempo medio de revisita de 50 minutos)”.

En una rueda de prensa hace unas semanas sobre el lanzamiento de los satélites, Will McCarty, científico de la NASA, explicó que los investigadores podrán obtener información de las tormentas cada 60 minutos. El Centro Nacional de Huracanes (CNH) y el Centro Conjunto de Advertencia de Tifones (JTWC), ambos de Estados Unidos, podrán acceder a estos datos y obtener pronósticos meteorológicos más precisos. (Le puede interesar: Elonk Musk dice que está autorizado para probar sus implantes cerebrales en humanos)

La constelación de TROPICS, inicialmente, iba a tener seis satélites, pero un fallo en el lanzamiento de los dos primeros en junio del año pasado cambió la historia. En tal ocasión, los satélites perdieron cuando su cohete de transporte, proporcionado por la empresa californiana Astra, falló.

Por eso, la NASA escogió a Rocket Lab para lanzar los satélites restantes. Hace unas dos semanas, desde la NASA habían afirmado que, incluso si el segundo lanzamiento experimentaba alguna anomalía en su camino hacia la órbita, la constelación TROPICS ya da datos valiosos.

