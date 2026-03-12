La NASA dice que todo está listo para el primer viaje tripulado hacia la Luna en 50 años

Si no puede lanzarse el 1 de abril, hay otras oportunidades del 2 al 6 de abril, con otra ventana que se abre el 30 de abril y posiblemente se extiende hasta mayo. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La agencia Espacial de Estados Unidos (NASA) anunció este jueves que completó con éxito la Revisión de Preparación para el Vuelo de la misión Artemis II, un paso importante que permite avanzar hacia el lanzamiento de la primera misión tripulada que rodeará la Luna desde la era del programa Apolo, hace más de cinco décadas.

Según informó la agencia, la revisión técnica concluyó este jueves 12 de marzo, tras evaluar el estado del cohete Space Launch System (SLS), la nave Orion y todos los sistemas necesarios para la misión. Con el visto bueno del equipo técnico, la NASA autorizó avanzar hacia la siguiente fase de preparativos para el lanzamiento.

Como parte del cronograma, está previsto que el 19 de marzo el cohete SLS y la nave Orion sean trasladados a la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida. Este traslado (conocido como rollout) permitirá realizar las últimas verificaciones en la plataforma antes del intento de lanzamiento. La agencia mantiene como fecha tentativa de despegue el 1 de abril, siempre que se completen los trabajos y las condiciones técnicas y meteorológicas sean favorables.

Puede ver: Prográmese para el próximo festival de astronomía de Villa de Leyva

Si no puede lanzarse el 1 de abril, hay otras oportunidades del 2 al 6 de abril, con otra ventana que se abre el 30 de abril y posiblemente se extiende hasta mayo.

“Durante la revisión de la preparación para el vuelo, mantuvimos conversaciones exhaustivas, muy abiertas y transparentes”, declaró hoy Lori Glaze, administradora asociada interina del Departamento de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, durante una rueda de prensa. “Hablamos extensamente sobre nuestra postura ante los riesgos y cómo los estamos mitigando”, dijo Glaze. “Revisamos los desafíos que hemos enfrentado y cómo los hemos abordado, y hablamos sobre el trabajo que queda por hacer, lo que queda por hacer y cómo vamos a superarlo”.

La misión Artemis II marcará un hito dentro del programa Programa Artemis, cuyo objetivo es regresar astronautas a la órbita lunar y sentar las bases para una presencia humana sostenida en la Luna durante las próximas décadas.

A diferencia de la primera misión del programa, Artemis I (que en 2022 probó la nave y el cohete sin tripulación), Artemis II llevará astronautas a bordo para realizar un vuelo alrededor de la Luna y regresar a la Tierra, en una misión que servirá para validar los sistemas necesarios antes de intentar un alunizaje en futuras misiones. Si el calendario se mantiene, la misión representará el primer viaje tripulado a las cercanías de la Luna en más de 50 años, desde las últimas misiones del programa Apolo a comienzos de la década de 1970.

Puede ver: Descubren cómo las reinas de abejorros pueden sobrevivir bajo el agua durante días

Hay que recordar que el plan del Programa Artemis contempla varias misiones consecutivas antes de volver a posar astronautas en la superficie lunar. Después de Artemis II, vendrá Artemis III, concebida ahora principalmente como una misión de preparación en el entorno lunar. Con esa experiencia acumulada, el primer intento de alunizaje se trasladaría a Artemis IV alrededor de 2028.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬