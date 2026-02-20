La NASA enviará astronautas a la Luna en marzo con la misión Artemis II, tras superar fallas Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La NASA informó que superó las fallas técnicas detectadas en el cohete clave de la misión Artemis II, con el que espera llevar de nuevo astronautas a la Luna. Según la agencia, las fugas de combustible identificadas durante la primera prueba fueron reparadas en tiempo récord.

Este viernes 20 de febrero se realizó el segundo ensayo general, que concluyó con éxito. Tras una cuenta regresiva de casi 50 horas, los equipos lograron completar todos los pasos previos a un lanzamiento, salvo el encendido de los motores, que habría activado un despegue real.

Basados en estas pruebas, los ingenieros de la NASA determinaron que el cohete estaría listo para despegar en marzo. Para llegar a ese punto, el ensayo debía avanzar hasta los 33 segundos antes del final de la cuenta atrás, que se alcanzó sin que el equipo detectara problemas mayores. La única novedad fue una anomalía eléctrica en el sistema aviónico de propulsión.

Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento, explicó que se trató de un incidente menor que ya fue solucionado. En dos ocasiones, el cohete alcanzó el punto previsto y se dio por concluido el ensayo.

El lanzamiento estaba programado inicialmente para el 8 de febrero, pero tuvo que ser aplazado luego de que, durante una prueba anterior, se detectara una fuga de hidrógeno líquido en la interfaz de la etapa central durante el llenado de los tanques. La situación obligó a hacer pausas para calentar el hardware y ajustar el flujo de propelente.

Aunque el llenado de los tanques se completó con éxito y la cuenta regresiva de prueba avanzó hasta cinco minutos antes del lanzamiento simulado, el aumento de las fugas de combustible llevó a suspender el conteo y, con ello, el despegue.

La NASA explicó que este tipo de ensayos están diseñados para identificar problemas técnicos o de seguridad antes del vuelo, con el fin de reducir los riesgos en el momento del lanzamiento.

La misión Artemis II, como explicamos en este artículo, llevará a cuatro astronautas, incluida una mujer, por primera vez, en un sobrevuelo lunar, hasta la mayor distancia en el espacio profundo alcanzada por seres humanos en más de medio siglo.

El objetivo central de la misión es comprobar que los sistemas de la nave funcionan según lo previsto en el entorno del espacio profundo, como paso previo a misiones tripuladas cada vez más complejas, tanto en la Luna como, a largo plazo, en Marte.

Durante el viaje de ida y regreso, la nave sobrevolará la cara oculta de la Luna. El recorrido, de aproximadamente tres horas, permitirá a los astronautas observar y fotografiar características geológicas como cráteres de impacto y antiguos flujos de lava. Según la NASA, estas capacidades serán clave para futuras misiones al Polo Sur lunar.

