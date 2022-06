La Nasa estudiará los “Ovnis”, pero con ciencia, no con mitos y extraterrestres abordo

Este estudio en realidad no tiene nada que ver con vida extraterrestre, a lo que suelen ser asociado los “Ovnis”. Foto: NASA/JPL

La agencia espacial anunció que está encargando a un equipo de científicos estudiar los fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), o lo que es lo mismo, aquello que a veces pasa en el cielo y no se puede identificar como un avión o un fenómeno natural usual, conocidos popularmente en español como “Ovnis” (objeto volador no identificado). El estudio se enfocará en identificar los datos disponibles y marcará el camino en el futuro para que la Nasa siga aumentando su comprensión sobre estos eventos.

“La NASA cree que las herramientas del descubrimiento científico son poderosas y se aplican aquí también” dijo, citado por la agencia, Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia en la sede de la NASA. “Tenemos acceso a una amplia gama de observaciones de la Tierra desde el espacio, y ese es el elemento vital de la investigación científica. Contamos con las herramientas y el equipo que pueden ayudarnos a mejorar nuestra comprensión de lo desconocido. Esa es la definición misma de lo que es la ciencia”.

Puede ver: ¿Los dinosaurios tenían “ombligo”? Hay pruebas de que al menos uno sí

Se espera que la investigación dure alrededor de nueve meses, tiempo durante el cual se recopilarán datos de civiles, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y empresas. “Identificaremos qué existe, qué más debemos tratar de recopilar y cómo analizarlos”, explicó para la Nasa David Spergel, astrofísico y líder del equipo, que contará con expertos en las comunidades científica y aeronáutica. El resultado se publicará.

La agencia espacial aclara que no tiene nada que ver con otros intentos de estudio de estos fenómenos en Estados Unidos, como el Grupo de Sincronización de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados del gobierno de ese país, pero aclara que se ha coordinado con ellos para aplicar el método científico y “arrojar luz sobre la naturaleza y el origen de los fenómenos aéreos no identificados”.

Puede ver: Así encontraron las huellas de violentas explosiones en la Vía Láctea

Este estudio no tiene nada que ver con “vida extraterrestre”, a lo que suelen ser asociado los “Ovnis”. Para estudiar los orígenes, la evolución y la distribución de la vida más allá de la Tierra, la Nasa tiene otros programas científicos como el estudio de “mundos oceánicos” prometedores, como las lunas Titán y Europa.