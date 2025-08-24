No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La NASA guardó por 50 años algunas muestras de la Luna. Ahora las están estudiando

En el Apolo 17, dos astronautas recopilaron 120 kg de roca lunar. El Museo de Historia Natural de Reino Unido las está estudiando ahora.

Redacción Ciencia
25 de agosto de 2025 - 12:18 a. m.
Harrison Schmitt, uno de los científicos que llegó a la Luna en la misión Apolo 17.
Foto: NASA
La última vez que astronautas pisaron la superficie de la Luna, el satélite natural de nuestro planeta, aprovechó el momento para recolectar 120 kilogramos de roca en el lugar.

Fue durante la misión Apolo 17, en 1972, cuando Harrison Schmitt y Eugene Cernan se dieron a la tarea de estudiar y tomar muestras del “manto ligero” lunar. Parte del material que trajeron de regreso a la Tierra fue sellado y preservado de esa forma.

Recientemente, un grupo de investigadores del Museo de Historial Natural de Reino Unido (NHM, por su sigla en inglés) se dio a la tarea de estudiar las muestras guardadas, encontrando nuevas pistas sobre la composición de la Luna.

El manto ligero, donde se recopilaron, se habría originado como producto de un deslizamiento en la superficie de la Luna. Sin embargo, como cuenta el Museo, no se conoce con claridad qué lo ocasionó.

“Impactos de asteroides, restos de una montaña cercana y actividad sísmica” son algunas de las posibles explicaciones, asegura el NHM en un comunicado. Giulia Magnarini, investigadora dedicada a analizar la geología de la Luna, fue quien estuvo a cargo de estudiar los restros que se recolectaron hace 50 años.

“La NASA fue muy previsora ​​durante la misión Apolo al reservar algunas muestras. Se almacenaron para poder estudiarlas con tecnología más avanzada y nuevos enfoques científicos que ni siquiera se habían considerado en aquel momento”, dijo Magnarini en el comunicado.

De acuerdo con los análisis de la científica y su equipo, la hipótesis más acertada hasta ahora sería que el impacto de un asteroide terminó formando, además de un gran cráter llamado Tycho, el manto ligero del que se tomaron las muestras.

“Se ha sugerido que parte del material arrojado por la creación de Tycho podría haber impactado el Macizo Sur. Esto podría haber desencadenado el deslizamiento de tierra que finalmente formó el Manto Ligero”, dijo Magnarini en el documento.

Además de nuevas hipótesis sobre la formación de este manto, la investigadora destacó que el almacenamiento de este material también permitió avanzar en técnicas para preservar nuevas muestras que se tomen como parte del programa Artemis, que buscará volver a la Luna.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬

