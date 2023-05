La NASA prepara un robot serpiente todoterreno para explorar otros mundos

Los miembros del equipo de JPL prueban un robot serpiente llamado EELS en una estación de esquí en las montañas del sur de California en febrero. / Foto: NASA/JPL-CALTECH Foto: NASA/JPL-CALTECH - Sebastian Carrasco

Ingenieros de la NASA está desarrollando un robot con forma de serpiente concebido para atravesar terrenos extremos en misiones destinadas a otros mundos.

Llamado EELS (abreviatura de Exobiology Extant Life Surveyor) -que significa anguilas en español-, el robot autónomo autopropulsado se inspiró en el deseo de buscar signos de vida en el océano que se esconde debajo de la corteza helada de la luna Encélado de Saturno al descender por estrechos respiraderos en la superficie que arrojan géiseres al espacio. (Lea: Descubren una nube de polvo alrededor de una de las estrellas más brillantes)

Aunque las pruebas y el desarrollo continúan, el diseño para un destino tan desafiante ha dado como resultado un robot altamente adaptable. EELS podría elegir un curso seguro a través de una amplia variedad de terrenos en la Tierra, la Luna y mucho más allá, incluyendo arena y hielo ondulados, paredes de acantilados, cráteres demasiado empinados para los rovers, tubos de lava subterráneos y espacios laberínticos dentro de los glaciares.

“Tiene la capacidad de ir a lugares donde otros robots no pueden ir. Aunque algunos robots son mejores en un tipo particular de terreno u otro, la idea de EELS es la capacidad de hacerlo todo”, dijo en un comunicado Matthew Robinson, gerente de proyecto de EELS en JPL. “Cuando vas a lugares donde no sabes lo que encontrarás, quieres enviar un robot versátil y consciente de los riesgos que esté preparado para la incertidumbre y que pueda tomar decisiones por sí mismo”. (Lea: ¿Necesita mantener comida fría? Los champiñones podrían ser una opción para hacerlo)

El equipo del proyecto comenzó a construir el primer prototipo en 2019 y ha estado realizando revisiones continuas. Desde el año pasado, han estado realizando pruebas de campo mensuales y perfeccionando tanto el hardware como el software que permite que EELS funcione de manera autónoma. En su forma actual, denominada EELS 1.0, el robot pesa alrededor de 100 kilos y mide 4 metros de largo. Está compuesto por 10 segmentos idénticos que giran, usando roscas de tornillo para propulsión, tracción y agarre. El equipo ha estado probando una variedad de roscas: de plástico impresas en 3D blancas de 20 centímetros de diámetro para probar en terrenos más sueltos, y de metal negro más estrechas y afiladas para el hielo.

El robot ha sido puesto a prueba en entornos arenosos, nevados y helados, desde Mars Yard en JPL hasta un ‘patio de juegos de robots’ creado en una estación de esquí en las montañas nevadas del sur de California, incluso en una pista de hielo cubierta local. (Lea: Una prueba para medir el cansancio de los conductores estaría lista pronto)

“Tenemos una filosofía de desarrollo de robots diferente a la de las misiones espaciales tradicionales, con muchos ciclos rápidos de prueba y corrección”, dijo Hiro Ono, investigador principal de EELS en JPL. “Hay docenas de libros de texto sobre cómo diseñar un vehículo de cuatro ruedas, pero no hay ningún libro de texto sobre cómo diseñar un robot serpiente autónomo para ir audazmente a donde ningún robot ha ido antes. Tenemos que escribir el nuestro. Eso es lo que estamos haciendo ahora”.