Lanzan tres naves espaciales para estudiar el Sol y proteger satélites y astronautas

Una gigantesca prominencia solar aparece sobre la cromósfera del borde aparente del sol. Foto: Miguel Claro

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), ambas entidades científicas de Estados Unidos, lanzaron tres nuevas misiones espaciales para investigar la influencia del Sol en todo el sistema solar.

Se trata de la Sonda de Cartografía y Aceleración Interestelar (IMAP) y el Observatorio Carruthers de la Geocorona, ambos de la NASA, y la nave SWFO-L1 de la NOAA. Este lanzamiento busca mejorar nuestra comprensión de la meteorología espacial y proteger tanto a satélites como a exploradores humanos y robóticos en el espacio.

Según Sean Duffy, administrador interino de la NASA, “este exitoso lanzamiento mejora la preparación de nuestro país ante las condiciones meteorológicas espaciales para proteger mejor nuestros satélites, misiones interplanetarias y astronautas”. La información que generen estas misiones será esencial para futuras expediciones a la Luna y a Marte.

Estas tres misiones tienen objetivos complementarios, pero todos se centran en un mismo problema: la meteorología espacial, que incluye el viento solar, partículas energéticas y tormentas solares que pueden afectar desde la Tierra hasta el espacio profundo. Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, señala que estas investigaciones formarán parte de un plan de acción “know-before-you-go” (infórmate antes de ir), garantizando que la presencia humana en otros mundos sea segura y sostenible. (Puede ver: ¿Por qué recordamos lo trivial de un día importante?)

La misión IMAP se enfocará en estudiar la heliosfera, la burbuja protectora que rodea nuestro sistema solar y nos protege de los rayos cósmicos. Medirá las partículas que fluyen desde el Sol hacia el espacio interestelar y aquellas que regresan desde los límites de nuestro sistema solar, ayudando a comprender cómo el entorno espacial puede afectar tanto a la tecnología como a los seres humanos. David McComas, investigador principal de IMAP, explica en una nota de prensa que la misión permitirá “descubrir la ciencia de nuestro vecindario solar” y prepararnos mejor frente a los riesgos del espacio.

El Observatorio Carruthers de la Geocorona, por su parte, analizará la capa más externa de la atmósfera terrestre, la exosfera, observando cómo responde a la actividad solar. Al medir el brillo ultravioleta emitido por la geocorona, la misión revelará cómo las tormentas solares afectan la Tierra y permitirá mejorar la predicción de fenómenos de meteorología espacial. La investigación sigue el legado del primer instrumento desarrollado por George Carruthers durante la misión Apolo 16, quien abrió el camino para estudiar esta región.

SWFO-L1, de la NOAA, por otro lado, es un observatorio de meteorología espacial operativo las 24 horas, diseñado para proporcionar pronósticos más rápidos y precisos que nunca, dice el organismo. Este satélite permitirá emitir alertas tempranas sobre tormentas solares y otros fenómenos que puedan afectar la infraestructura crítica, la economía y la seguridad nacional, protegiendo a la sociedad de los efectos de la actividad solar.

Puede ver: Encuentran un excepcional tiburón gigante en Villa de Leyva

Tras el lanzamiento, las naves enviaron señales de confirmación a la Tierra y comenzaron su viaje hacia el punto de Lagrange 1 (L1), ubicado a 1,6 millones de kilómetros entre la Tierra y el Sol, donde se espera que lleguen en enero próximo. Una vez allí, realizarán comprobaciones y calibraciones antes de iniciar oficialmente sus misiones científicas.

La misión IMAP está liderada por David McComas desde la Universidad de Princeton, con colaboración de 27 instituciones internacionales, y es operada por el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. El Observatorio Carruthers de la Geocorona es liderado por Lara Waldrop desde la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, con ejecución a cargo del Laboratorio de Ciencias Espaciales de la Universidad de California, Berkeley, y la construcción de la nave a cargo de BAE Systems. La misión SWFO-L1 es gestionada por la NOAA en colaboración con el centro Goddard de la NASA y socios comerciales.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬