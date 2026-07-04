La reina no estaba protegida después de todo: los pesticidas también afectan a estas abejas

Una reina de las abejas melíferas rodeada de su séquito, que es un grupo en constante cambio de abejas obreras encargadas de su cuidado, alimentación y protección. A las reinas se les aplica una marca de color fucsia para facilitar su identificación. Foto: Sascha Nicklisch/UC Davis

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Aproximadamente un tercio de los cultivos alimenticios del mundo son polinizados por las abejas melíferas. Sin embargo, como han advertido múltiples organizaciones y científicos alrededor del mundo, las abejas enfrentan una serie de múltiples amenazas que las ponen en riesgo, al tiempo que podrían generar importantes impactos en la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la supervivencia de los humanos.

El uso de pesticidas es una de las principales amenazas que enfrentan las abejas, y que podría debilitar su sistema inmune y su vulnerabilidad. Hasta ahora, las investigaciones se han centrado en cómo las abejas obreras son la primera línea para eliminar la contaminación en las colonias.

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Ahora, una investigación analizó por primera vez dónde se depositan las sustancias químicas en la colmena y cómo puede afectar a toda la colonia, incluyendo a la reina, que hasta ahora se creía que no era afectada dado el trabajo que realizan las abejas obreras.

Para adelantar el estudio, científicos de distintas universidades e institutos de los Estados Unidos crearon “nanocolonias” que representan el funcionamiento interno de una colonia. Cada nanocolonia contenía una reina y 60 abejas obreras.

A cada colonia se le proporcionó polen, agua y alimento contaminado con un pesticida que estaba marcado con marcador radioactivo de baja intensidad para su seguimiento. Según los autores, las concentraciones de pesticida que se utilizaron en el estudio no eran letales, pero sí ambientalmente relevantes para las que se encuentran en la naturaleza.

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Uno de los primeros resultados que observaron, según escribieron en el artículo que publicaron recientemente en la revista académica Current Biology, apunta a que, durante el primer día, las abejas lograron filtrar el 95 % del pesticida y depositarlo en el panal. Pero, para el décimo día, el porcentaje se redujo al 86 %.

¿A dónde iba el porcentaje que no se estaba filtrando? Según Angela Encerrado-Manriquez, autora principal del artículo e investigadora de la Universidad de California en Davis, “en nuestro estudio, los pesticidas comenzaron a acumularse en las reinas con el tiempo, lo que sugiere que la capacidad de filtración de las obreras puede verse superada”.

Los investigadores descubrieron que las reinas tienen su propio mecanismo de defensa. Para protegerse, explicó Sascha Nicklisch, colega de Encerrado-Manriquez y autor del estudio, “la abeja reina deposita estas sustancias químicas en sus huevos para eliminarlas”.

“Nadie había demostrado esto en las abejas melíferas hasta ahora”, agregó Nicklisch.

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En este punto es importante recordar que la abeja reina es la única integrante de la colmena que puede poner huevos (entre 1.500 y 2.000 al día). “Ella mantiene viva la colonia, por lo que es importante comprender cómo los pesticidas pueden afectar a las abejas reinas y también a su descendencia”, apuntó Nicklisch.

Aunque es la primera vez que los científicos identifican este mecanismo, deberán desarrollar nuevas investigaciones para determinar los efectos a largo plazo en las colonias y si los efectos varían de acuerdo al pesticida usado.

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