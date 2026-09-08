La UNGRD ya definió la fecha para el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026

“Las emergencias que hemos vivido recientemente en Colombia nos recuerdan una lección fundamental: prepararnos es anticiparnos a la ocurrencia de un desastre”, explicó el director de la Unidad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo, anunció en la mañana de este martes 8 de septiembre la fecha en la que se realizará el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026.

Según Tamayo, “las emergencias que hemos vivido recientemente en Colombia nos recuerdan una lección fundamental: prepararnos es anticiparnos a la ocurrencia de un desastre”.

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Por esta razón, el próximo miércoles 21 de octubre, se realizará el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026, cuyo objetivo será “fortalecer la preparación y respuesta de los diferentes actores frente a situaciones de emergencia en el país”.

Según explicó la entidad a través de un comunicado, de acuerdo con la Circular 79 del 31 de agosto de este año, cada entidad territorial podrá definir el escenario y las capacidades que evaluará, teniendo en cuenta sus condiciones de riesgo, responsabilidades y necesidades de preparación.

El ejercicio iniciará a las 10:00 de la mañana del 21 de octubre y en este participarán entidades públicas, privadas, empresas, organizaciones sociales y comunitarias, instituciones educativas, familias y ciudadanía en general. La idea es poder verificar las medidas de preparación, comunicación, coordinación y autoprotección.

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A las 2:00 de la tarde de ese mismo miércoles, las alcaldías y gobernaciones deberán realizar una simulación para validar sus Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias (ETRE) y sus mecanismos de coordinación, toma de decisiones, gestión de información y activación de capacidades. En palabras del director Tamayo, “pondrán a prueba y evaluarán sus estrategias territoriales de respuesta”.

“Iremos más allá de evacuar: buscamos validar, decidir y mejorar. Vamos a evaluar nuestros planes, protocolos, mecanismos de coordinación y nuestra capacidad para tomar decisiones ante una emergencia”, agregó el director de la UNGRD.

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