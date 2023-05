Lanzan dos satélites de la NASA para monitorear y estudiar huracanes

En dos semanas, se lanzarán otros dos satélites. Foto: Rocket Labs

Este pasado 7 de mayo en la noche (hora Colombia), la compañía Rocket Lab lanzó dos pequeños satélites de la NASA desde Nueva Zelanda. Estos tendrán el propósito de llegar a la órbita terrestre baja para monitorear y estudiar tormentas tropicales, entre ellas, los huracanes. Los satélites hacen parte de la constelación TROPICS (abreviatura de “Time-Resolved Observations of Precipitation Structure and Storm Intensity with a Constellation of Smallsats”) de la agencia espacial estadounidense.

Si el plan continúa en pie, se espera que en unas dos semanas se lancen otros dos satélites, que completarían la constelación de cuatro que estará en la órbita terrestre baja. El proyecto general de la NASA busca mejorar las predicciones metereológicas. (También puede leer: ¿Cuáles son las cuatro lunas de Urano que podrían contener agua?)

Según la descripción en la página web de la agencia espacial, el objetivo de la constelación TROPICS es medir “los sondeos de temperatura y humedad y las precipitaciones con una resolución espacial comparable a la de las actuales sondas pasivas de microondas operativas, pero con una resolución temporal sin precedentes (tiempo medio de revisita de 50 minutos)”.

En una rueda de prensa sobre el lanzamiento de los satélites, Will McCarty, científico de la NASA, explicó que los investigadores podrán obtener información de las tormentas cada 60 minutos. “Aún necesitamos los satélites grandes”, añadió. “Lo que nos proporciona esto es la posibilidad de añadir más información a los satélites insignia que ya tenemos”.

El tiempo promedio de recolección de datos, explicó la agencia espacial de Estados Unidos, es menor al de los actuales satélites de seguimiento meteorológico. Recopilar información más seguido, agregó, “puede ayudar a los científicos a mejorar los modelos de previsión meteorológica”. (Le puede interesar: Ana María Rey, la colombiana que ahora es parte de la Academia de Ciencias de EE. UU.)

“Obtendremos datos que nunca antes habíamos tenido, que es esta capacidad de mirar en la región de longitud de onda de microondas en las tormentas, con cadencia horaria para observar la tormenta a medida que se forma e intensifica”, dijo el investigador principal de TROPICS, Bill Blackwell, durante una conferencia de prensa previa al lanzamiento.

“Esperamos mejorar nuestra comprensión de los procesos básicos que impulsan las tormentas y, en última instancia, mejorar nuestra capacidad de previsión y seguimiento de la intensidad”, agregó.

La constelación de TROPICS, inicialmente, iba a consistir de seis satélites, pero un fallo en el lanzamiento de los dos primeros en junio del año pasado cambió la historia. En tal ocasión, los satélites perdieron cuando su cohete de transporte, proporcionado por la empresa californiana Astra, falló.

Por eso, la NASA escogió a Rocket Lab para lanzar los cuatro satélites restantes. Incluso si el segundo lanzamiento experimenta alguna anomalía en su camino hacia la órbita, la constelación TROPICS ya da datos valiosos.

“Si solo conseguimos uno de los dos [lanzamientos] y seguimos teniendo dos satélites, todavía hay mucho que aprender de estos datos”, dijo McCarty durante la convocatoria de prensa del 28 de abril.

