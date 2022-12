Las hormigas segregan un líquido similar a la leche, ¿qué función tiene?

Este líquido podría desempeñar un papel importante en la evolución de las estructuras sociales de las hormigas.

“Es realmente sorprendente que nadie se haya dado cuenta de esto antes”. Este fue el comentario de Patrizia d’Ettorre, etóloga de la Universidad Sorbona París Norte (Francia), ante un descubrimiento que apunta a que, cuando las hormigas están en estado de pupa, previo a la adultez, segregan un líquido blanco que sería fundamental para el desarrollo de la colonia.

Le puede interesar: Encuentran un hueso que podría pertenecer al perro doméstico más antiguo de Europa

La investigación, publicada en Nature, revela que esta sustancia rica en nutrientes es consumida tanto por hormigas adultas, como por larvas. En estas últimas, el líquido sería fundamental para crecer y sobrevivir, de la misma forma en la que lo hacen los recién nacidos de mamíferos. Además, el estudio encontró que si esta sustancia no es consumida por las larvas, se acumula y se contamina con hongos, que terminan por matar a las pupas.

“Identificamos un mecanismo que une a la colonia, vinculando a las hormigas de todas las etapas de desarrollo -adultos, larvas y pupas- en una entidad coherente, el superorganismo”, señaló el coautor Orli Snir, biólogo de la Universidad Rockefeller de Nueva York.

También puede leer: Ella es Bárbara, un espécimen de Tiranosaurio rex que probablemente estaba embarazada

Entretanto, Patrizia d’Ettorre indicó que “las pupas se consideraban inútiles porque son inmóviles, tejen un capullo a su alrededor en algunas especies, no comen, sólo son trasladadas por otras hormigas, así que no aportarían nada a la sociedad de las hormigas. Pero este trabajo demuestra que esto no es cierto”.

En la investigación, Snir y sus colegas observaron las hormigas Ooceraea biroi mantenidas en aislamiento en diferentes etapas de su ciclo vital, para investigar qué hace que las colonias estén tan integradas. Así, se dieron cuenta de la aparición del líquido. Cuando se acumulaba, las pupas se ahogaban en él, pero sobrevivían cuando se les retiraba.

Al inyectar colorante azul en las pupas y rastrear a dónde iba a parar la sustancia, los investigadores demostraron que las hormigas adultas se beben el líquido, y también ayudan a sus larvas a consumirlo llevándolas hasta las pupas. Así se evita que el líquido se acumule. “Los adultos realizan una labor de cuidado parental mientras limpian las pupas, cogen las larvas y las colocan sobre ellas para que se alimenten”, explicó Snir.

Le puede interesar: Este fósil pudo cambiar un siglo de conocimiento sobre el origen de los pájaros

La composición molecular del fluido reveló la presencia de 185 proteínas, así como más de 100 metabolitos como aminoácidos, azúcares y vitaminas. Los compuestos sugieren que el fluido se produce cuando las larvas se desprenden de su cutícula exterior mientras se convierten en pupas.

Los investigadores también detectaron la “leche” de las pupas en especies de cada una de las cinco subfamilias más grandes de hormigas, lo que sugiere que este líquido podría desempeñar un papel en la evolución de las estructuras sociales.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬