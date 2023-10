Las ranas hembra parecen fingir la muerte para evitar sexualmente al macho indeseado

La rana común europea, Rana temporaria. /Getty. Foto: Getty Images - Iain Lawrie

La teoría de la selección sexual le da a machos y hembras papeles y motivaciones diferentes en lo que tiene que ver con la reproducción. Según esta teoría, ambos sexos aspiran a maximizar su aptitud reproductiva. Mientras que los machos pueden aparearse con varias hembras para aumentar el número de crías, las hembras están limitadas por su ciclo reproductivo. Eso significa que los costos, beneficios e intereses de ambos sexos puedan diferir. Uno de los ejemplos más dramáticos de ese conflicto de intereses es el infanticidio, que sucede cuando el macho mata las crías de la hembra para estimular su ovulación.

La rana común europea, Rana temporaria, es, según la literatura científica, pasiva durante el cortejo y el comportamiento reproductivo. Esto quiere decir que no elige ni puede defenderse de la coerción del macho (o de los machos) que intentan reproducirse con ella, lo que a veces puede incluso terminar en su muerte. Una investigación reciente, sin embargo, apunta a que puede que esto no sea así y que las hembras de esta rana no estén tan indefensas como se cree. El estudio fue publicado en la revista Royal Society Open Science y concluye que ellas tienen por lo menos tres formas de evitar al macho indeseado.

Las investigadoras colocaron ranas macho y hembra en una caja y grabaron el comportamiento de apareamiento. Observaron tres comportamientos de evitación femeninos: “rotar”, “liberar llamada(s)” e inmovilidad tónica. Definieron rotación como la acción de la hembra de girar alrededor del eje de su propio cuerpo cuando es atacada por un macho, mientras el macho intenta contrarrestar la rotación con sus patas traseras. Las llamadas de liberación, a su vez, se emiten cuando la hembra es atacada por el macho y comienza a llamar. Se producen dos llamadas diferentes, un gruñido y un chirrido. Finalmente, la inmovilidad tónica se define como la rigidez del animal, que simula el estado del cuerpo cuando está sin vida.

Los tres comportamientos se observaron cuando las ranas estaban en el agua, pero un caso de inmovilidad tónica se logró ver en el hábitat terrestre. “En nuestros experimentos, un total de 54 hembras fueron aplexificadas por un macho”, dice la investigación. Esto quiere decir que 54 hembras fueron agarradas por el macho durante el apareamiento. De ellas, el 83% intentó rotar sobre su eje. El 48% de las hembras aplexadas emitieron llamadas de liberación, y las llamadas siempre estuvieron asociadas con la rotación. La inmovilidad tónica se produjo en el 33% de todas las hembras agarradas por el macho.

Sea cual sea la acción que hayan decidido hacer, La exhibición de un comportamiento de evitación de pareja resultó en la fuga de 25 hembras de las 54 logró fugarse del macho. Sin embargo, los investigadores reconocen que los comportamientos pueden tener otros propósitos. Por ejemplo, rotar podría darle a la hembra una idea de la fuerza y resistencia del macho: aparearse con un macho más fuerte podría aumentar las probabilidades de supervivencia de la hembra. Por lo tanto, rotar para las hembras podría ser una prueba para sus pretendientes. Los autores del estudio también reconocen que se necesitan más experimentos y observaciones en la vida real, pero creen que el estudio ofrece nuevos conocimientos sobre el comportamiento reproductivo de las ranas.

