Lluvia de meteoros Gemínidas: ¿cómo y cuándo verla?

La lluvia de meteoritos Gemínidas, que alcanza su punto máximo a mediados de diciembre de cada año, se considera una de las mejores y más confiables lluvias de meteoritos anuales. Foto: NASA

La lluvia de meteoros Gemínidas está a punto de alcanzar su máximo nivel. Aunque la Sociedad Americana de Meteoros dice que será visible del 4 al 24 de diciembre, su pico máximo será durante la noche del 14 de diciembre.

De hecho, la NASA calcula que, en las condiciones apropiadas, se podrán observar hasta 120 meteoros por hora, lo que la convierte en la lluvia más activa del año.

Lea también: Telescopio James Webb detecta el agujero negro más antiguo que se ha observado.

Para 2023, los astrónomos prevén una lluvia intensa pero lenta, que está calculada en 34 kilómetros por segundo para cada meteoro. La NASA dice que podrán verse desde cualquier parte del mundo, solo que aparecerán con mayor claridad en el hemisferio norte, ya que coincide con su temporada de invierno.

La NASA recomienda que, para ver las Gemínidas, se busque un lugar alejado de las luces de la ciudad. “Acuéstese boca arriba con los pies mirando hacia el sur y mire hacia arriba, contemplando la mayor cantidad de cielo posible. Después de unos 30 minutos en la oscuridad, tus ojos se adaptarán y empezarás a ver meteoros”, explica la NASA. Además, usualmente ese evento astronómico dura 24 horas.

¿De dónde vienen los meteoros?

La NASA explica que los meteoros provienen de restos de partículas de cometas y de fragmentos de asteroides. Cuando estos objetos giran alrededor del Sol, dejan un rastro de polvo detrás de ellos. Cada año, la Tierra pasa a través de estos rastros de escombros, lo que permite que los pedazos choquen con nuestra atmósfera, donde se desintegran para crear rayas de fuego y colores en el cielo.

No se pierda: Parece un hecho: el 2023 será el año más caluroso jamás registrado.

Se originan en un asteroide llamado 3200 Phaeton, que tarda 1,4 años en dar una vuelta alrededor del Sol y su diámetro mide solo 5,10 kilómetros. Los científicos no están muy seguros de cómo definirlo, pues creen que sea probable que se trate de un “cometa muerto”, pero no hay suficiente evidencia para confirmarlo de manera definitiva. Por ahora, se sabe que, cuando Phaeton pasa cerca del Sol, no desarrolla una cola de cometa y los fragmentos que se desprenden de él para formar los meteoroides son varias veces más densos que los regulares.

Phaeton fue descubierto el 11 de octubre de 1983. Su nombre proviene del personaje del mito griego que conducía el carro del dios Sol Helios. Más tarde, fue el astrónomo Fred Whipple quien se dio cuenta de que él es la fuente de los meteoros Gemínidas.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬