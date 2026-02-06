Los bonobos también tendrían la capacidad de fantasear, como los humanos

Kanzi hace parte del programa de investigación y conservación de simios en la Ape Initiative. Foto: EFE - Ape Initiative

Durante años hemos creído que la capacidad de imaginar es exclusiva de los seres humanos. Una publicación reciente en la revista Science, una de las reconocidas en el mundo científico, desafía esa creencia: investigadores lograron que un bonobo (Pan paniscus) reconociera objetos imaginarios.

El comentario editorial de Sciente sobre el artículo científico menciona dos ejemplos que nos permiten entender de qué estamos hablando. En la infancia, es usual hacer juegos como fiestas de té o batallas de espadas.

Pero en esas fiestas de té no suele haber té. A veces, ni siquiera recipientes para poner el té. Y en las batallas de espadas, por supuesto, no hay espadas. Quizás, hay palos, tubos u otros objetos que hacen las veces de espada.

Eso es lo que los científicos llaman una representación secundaria: la capacidad de imaginar que un objeto no es lo que es, sino otro que queremos que sea, o de imaginarnos que hay un objeto o un producto en donde en realidad no hay nada.

Los autores del estudio lo describen como la posibilidad de que nuestra mente se aparte del aquí y ahora, para irse a escenarios alternativos, que no necesariamente están vinculados con la realidad.

En su publicación, demuestran cómo, a partir de un experimento que repitieron tres veces, lograron que un bonobo entrenado en el lenguaje desarrollara una representación secundaria a partir de la simulación de un líquido. El estudio fue adelantado en el centro de conservación de simios de la Ape Initiative, en Estados Unidos.

Para hacerlo, analizaron el comportamiento de Kanzi un bonobo reconocido mundialmente por su capacidad de entender varios componentes del lenguaje, y que hizo parte de numerosas investigaciones. Kanzi falleció a los 44 años en marzo de 2025. Meses antes se había recopilado la información para el estudio publicado en Science.

El experimento tuvo dos fases. La primera consistía en 18 sesiones de entrenamiento en las que Kanzi distinguía entre dos recipientes, uno con zumo de una fruta y uno vacío, para obtener la recompensa de beber el zumo. Lo logró en todas las sesiones.

Luego, vino la segunda fase del experimento. Uno de los investigadores simulaba poner líquido en uno de los vasos, pero en realidad ambos permanecían vacíos. El otro vaso, lo manipulaba, pero sin simular llenarlo con producto. Sin recompensa al interior de ninguno de los recipientes, lo esperable sería que, al pedirle una elección, el bonobo lo hiciera con base en el azar. O que seleccionara el vaso que fue manipulado más recientemente.

Sin embargo, lo que ocurrió sorprendió a los científicos. En todas las ocasiones en las que se le pedía indicar en dónde estaba el zumo, Kanzi optaba por el vaso en el que el investigador simuló poner bebida.

De acuerdo con su análisis, esto no solo demuestra que el individuo entrenado pudo desarrollar una representación secundaria, sino que plantea que la capacidad de imaginar no es exclusiva de los seres humanos.

Se necesitarán más estudios para entender a qué punto de la evolución se remonta, entonces, el desarrollo de esta capacidad. Los científicos creen que puede encontrarse entre seis millones y nueve millones de años atrás, en los ancestros comunes entre los humanos y los bonobos.

