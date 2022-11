Los chimpancés presumen objetos entre ellos solo para llamar la atención

Un chimpancé adulto le muestra una hoja a su madre. Crédito de la imagen: Dra. Claudia Wilke, Universidad de York. Foto: Dra. Claudia Wilke, Universidad de York.

Una investigación realizada por científicos de las universidades de York y Warwick y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, acaba de describir en los chimpancés un comportamiento que antes se creía solo era humano. Los seres humanos utilizan gestos referenciales para mostrar o señalar objetos o eventos de interés para otros en el primer año de vida. Los investigadores capturaron evidencia en video de una chimpancé hembra adulta, llamado Fiona, mostrando una hoja a su madre, Sutherland, en el bosque de Kibale, en Uganda.

Examinaron más de 80 eventos similares para descartar explicaciones alternativas para el comportamiento, incluido compartir alimentos e iniciar el aseo o el juego, y no encontraron.

“Se ha sugerido que ‘compartir por compartir’ es un rasgo exclusivamente humano, pero nuestra observación de estos chimpancés salvajes lo desafía. Observamos a un chimpancé adulto que le mostraba a su madre una hoja que había estado arreglando, no porque quisiera que hiciera algo con la hoja, sino porque simplemente quería que ella también mirara la hoja” señaló la autora principal del estudio, la Dra. Claudia Wilke, del Departamento de Psicología de la U. de York.

El descubrimiento podría tener implicaciones en comprensión de la evolución de la cognición social humana y lo que hace que las mentes humanas sean únicas, dicen los investigadores.

“Nuestras observaciones plantean nuevas preguntas sobre por qué los humanos comparten experiencias con más frecuencia que nuestros parientes vivos más cercanos y si participar en este comportamiento con mayor frecuencia que otras especies aún puede explicar la evolución de las funciones cognitivas que sustentan el comportamiento social humano” dijo un coautor del estudio, el profesor Katie E. Slocombe de la U. de York.

Los científicos realizarán más investigaciones sobre comunidades de chimpancés para ver si pueden observar a otros chimpancés participando en este comportamiento.