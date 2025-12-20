Los científicos tienen nuevas pistas sobre el peor terremoto en la historia de Japón

Un hombre camina entre los escombros de la ciudad de Rikuzentakata, devastada por el tsunami, en la prefectura de Iwate, al norte de Japón, el 12 de abril de 2011. Foto: KIMIMASA MAYAMA

A mediados de marzo de 2011, un fuerte terremoto de magnitud 9.1 sacudió por seis minutos el oriente de Japón, convirtiéndose en el más potente sufrido por esta nación insular del Pacífico y en uno de los más potentes de todo el mundo en los últimos 500 años.

El Gran Terremoto y Tsunami del Este de Japón, como es conocido, desencadenó un tsunami con olas de hasta 40 metros que azotaron la región de Tohoku. Las autoridades estiman que el evento generó más de 15.000 muertos, más de 2.500 desaparecidos, así como más de 6.000 heridos.

Aunque esta es una región con un alto índice de actividad sísmica, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), explicó en su momento que el terremoto se produjo como consecuencia de “una falla de empuje en el límite de placas de la zona de subducción entre las placas del Pacífico y Norteamérica”. Es decir, una de las placas oceánicas se sumerge bajo otra.

Ahora, más de 14 años después de este evento, un equipo internacional de científicos reveló nuevo detalles de por qué el megaterremoto de 2011 se comportó de forma “tan inusual”. Sus hallazgos fueron publicados recientemente en la revista académica Science. Su trabajo, además, fue reconocido por los Guinness World Records.

Como explicó Patrick Fulton, profesor de la Universidad de Cornell (Estados Unidos) y uno de los autores del estudio, el equipo se concentró en la composición de la zona de falla.

El principal hallazgo apunta a que la fosa de Japón, que es el punto del océano profundo donde las placas tectónicas se sumergen bajo otra, se estrecha hasta formar una “capa delgada y rica en arcilla oculta justo debajo del lecho marino”.

Esa capa débil, continúan los investigadores, permitió que el terremoto se extendiera hasta la fosa, produciendo “un deslizamiento superficial de entre 50 y 70 metros en el que se desplazaron grandes porciones del lecho marino”.

En otras palabras, explican los científicos, mientras en la mayoría de terremotos de zonas de subducción la ruptura comienza en las profundidades de la falla y el deslizamiento disminuye a medida que asciende, en el megaterremoto de 2011 fue todo lo contrario: el deslizamiento aumentaba a medida que se acercaba a la superficie.

Para poder llegar a esta conclusión, los científicos perforaron la falla y llegaron al sedimento de la placa del Pacífico, logrando una longitud total de perforación de 7.906 metros bajo la superficie del mar, que fue reconocida por los Guinness World Records como la perforación científica oceánica más profunda jamás realizada.

Con este trabajo, concluyó Fulton, el objetivo es “traducir este tipo de conocimiento detallado de la zona de fallas en mejores evaluaciones de los riesgos de terremotos y tsunamis para las comunidades costeras de todo el mundo”.

