Los machos de esta especie de araña “desvisten” a las hembras antes de aparearse

Araña roja (Tetranychus urticae). Foto: Universidad de Viena

Científicos de la Universidad de Viena (Austria), descubrieron hace poco el particular ritual de apareamiento de la araña roja (Tetranychus urticae), una pequeña especie de artrópodo que es considerada como una de las principales plagas en los cultivos del mundo. (Puede leer: Es posible que así se haya visto esta adolescente que vivió hace 1.400 años)

Lo primero que hacen estos ácaros de no más de medio centímetro, es vigilar a las hembras durante horas, según le explicó Peter Schausberger, profesor del Departamento de Biología Cognitiva y del Comportamiento de la Universidad de Viena, al medio LiveScience.

Para llegar a esta conclusión, Schausberger, junto a sus colegas Thi Hanh Nguyen y Mustafa Altintas, todos de la Universidad de Viena, observaron durante varios meses a estas pequeñas arañas. Los resultados de su investigación fueron publicados recientemente en la revista académica iScience. (Le puede interesar: Científicos usaron ChatGPT para escribir un artículo por completo, ¿cómo quedó?)

Durante esa vigilancia, comenta Schausberger, los machos “son capaces de reconocer cuándo las hembras prematuras empiezan a mudar porque su exuvia [piel vieja y externa] se vuelve plateada al alojarse aire entre ella y la piel nueva”. A esta etapa se le conoce como vigilancia precopulatoria.

Tras identificar que una hembra está mudando su exoesqueleto, los machos proceden a desvestirlas. Con sus pedipalpos, una especie de pinzas que tienen los arácnidos, arrancan la exuvia. Luego de este proceso, las arañas rojas están listas para aparearse. (También puede leer: India se prepara para llegar a la Luna con la misión Chandrayaan-3)

Pero los investigadores no solo descubrieron este particular ritual. Según observaron, “las hembras desvestidas por machos guardianes eclipsan más rápidamente que las hembras no guardianas”.

De acuerdo con los científicos, la intensa competencia por encontrar una pareja, ha llevado a que las arañas rojas desarrollen esta estrategia de apareamiento. “Este comportamiento es adaptativo porque maximiza las posibilidades de que el guardián sea la primera pareja”, concluyeron los investigadores.