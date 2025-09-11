Minciencias se pronunció por recientes hallazgos fiscales de la Contraloría

En su respuesta la cartera se enfocó en tres iniciativas ejecutadas por las universidades de Cartagena, la Tecnológica del Chocó y la Popular del Cesar, que representan una incidencia fiscal de $14.361 millones. Foto: Getty Images/iStockphoto - porteador

Este miércoles 10 de septiembre, la Contraloría General de la República anunció hallazgos fiscales por $78.874 millones en 14 proyectos financiados con recursos de Sistema General de Regalías. Los hallazgos, explicó el ente de control, se dieron en sectores estratégicos como Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ciencia, Tecnología e Innovación, Minas y Energía, así como en Vivienda y Transporte.

“Las situaciones que dan origen a estos hallazgos hacen referencia a obras inconclusas, deficiencias técnicas, ausencia de planes de sostenibilidad y pagos por bienes o servicios que no cumplieron con lo contratado en proyectos determinantes en el cierre de brechas sociales y económicas”, agregó la Contraloría.

Este jueves 11 de septiembre, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación publicó un comunicado en el que aclara que los hallazgos fiscales dados a conocer por la Contraloría corresponden a proyectos financiados con recursos de la asignación para ciencia y tecnología del Sistema General de Regalías, avalados entre diciembre 2021 y febrero de 2022.

Es decir, los proyectos que fueron objeto de Actuación Especial de Fiscalización fueron avalados antes de la posesión del Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Esta precisión resulta esencial para evitar interpretaciones erróneas que pretendan vincular a este Gobierno con decisiones de planeación y aprobación adoptadas en el periodo inmediatamente anterior”, agregó la cartera.

Si bien la Contraloría, en su comunicado no precisó qué hallazgos fiscales serían atribuibles al Ministerio de Ciencia, en su respuesta de este jueves la cartera se enfocó en tres iniciativas ejecutadas por las universidades de Cartagena, la Tecnológica del Chocó y la Popular del Cesar, que juntos representan una incidencia fiscal de $14.361 millones.

Al respecto, el ministerio aclaró que los procesos de planeación y ejecución de los proyectos son responsabilidad exclusiva de la entidad que los presenta. “En consecuencia, los hallazgos señalados corresponden a situaciones específicas atribuibles a dichas instituciones y no a las actuaciones de esta administración”, precisó la cartera.

Finalmente, el ministerio recalcó que en su calidad de instancia rectora de la política pública en ciencia y como Secretaría Técnica del OCAD, “ha promovido la transparencia, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos de esta asignación, en el marco de las competencias que le han sido atribuidas”.

