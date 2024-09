Murió César Ocampo, ingeniero aeroespacial y exdirector de Colciencias

Cesar Ocampo, científico colombiano, trabajó en la NASA y fue decano de ingeniería de la Universidad Sergio Arboleda.

El ingeniero aeroespacial colombiano y exdirector de Colciencias, César Ocampo, falleció este 16 de septiembre a los 56 años. Su muerte fue anunciada por sus estudiantes y colegas de la Universidad de Antioquia.

Ocampo, doctor en astrodinámica, estuvo vinculado más de 20 años a la Nasa, a la agencia espacial estadounidense, y además fue, entre el año 2000 y 2014, docente e investigador del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Texas, en Austin.

En un artículo publicado en este diario en 2009, César Ocampo contó que “desde los cuatro años supe exactamente lo que quería cuando vi por televisión el lanzamiento de la misión Apolo XVII: ser ingeniero espacial”. Y así fue.

El científico, nacido en Armenia en 1968, pero que emigró con sus padres a EE. UU. a la edad de dos años, fue reconocido en por ser autor y director del programa “Copernicus”, que consiste en un software que diseña las trayectorias para el vehículo espacial Orión, que llevará a las futuras tripulaciones hacia la estación espacial y la Luna. El programa “Copernicus” es el software que la Nasa utiliza para planear sus misiones dentro del sistema solar.

“En estos momentos es una de las herramientas más usadas en el diseño de misiones espaciales, porque la teoría de optimización de trayectorias espaciales es un tema complejo y el número de personas con experticia avanzada en este tema es poco”, explicó Ocampo, en una entrevista publicada hace algunos años en el portal de la Universidad Sergio Arboleda.

Hoy está de luto el mundo, no solo el aeroespacial. Se ha ido una de las mentes más brillantes que ha dado nuestro país. Mi profe César Ocampo.



Ad Astra! 🚀💔 pic.twitter.com/wKdB30Q9yl — David Pineda (@DavidPinedaVa) September 16, 2024

Ocampo fue experto en mecánica celeste, astrodinámica y control óptimo, y trabajó como investigador de planta en diferentes centros espaciales como el Jet Propulsion Laboratory, Goddard y Johnson. También fue director científico del primer satélite colombiano, desarrollado por la U. Sergio Arboleda.

Posteriormente, en 2017, fue nombrado, durante la administración de Juan Manuel Santos, como nuevo director del antiguo Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), ahora Ministerio de Ciencias. Ocampo llegó con la promesa de llevar a Colombia a la era espacial, así como de realizar nuevo diagnóstico para definir en qué objetivos de desarrollo sostenible deberían concentrarse los científicos en los próximos años.

No obstante, no alcanzó a completar un año entero al frente de la dirección de Colciencias, pues fue retirado del cargo por orden del presidente Santos. Las versiones de su salida son contradictorias. Personas cercanas a él dicen que había detectado irregularidades en la contratación de la entidad, pero encontró resistencia para hacer cambios. Desde la otra orilla existen pruebas de que no conocía muy bien el funcionamiento de Colciencias, comenzó a imponer ideas caprichosas, retrasó procesos internos e intentó saltarse algunos requerimientos de la burocracia estatal.

Tras conocerse su muerte, varios de sus estudiantes se pronunciaron lamentando su fallecimiento. Entre estos, David Pineda, cofundador del programa de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Antioquia, indicó, a través de su cuenta de X, que “Hoy está de luto el mundo, no solo el aeroespacial. Se ha ido una de las mentes más brillantes que ha dado nuestro país. Gracias por ser ese ingeniero brillante y esa persona excepcional”.

