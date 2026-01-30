NASA ajusta el cronograma de Artemis II, pero aún no define la fecha de lanzamiento

Después de cinco décadas de espera, el regreso del humano a la Luna está a solo días. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Este viernes 30 de enero, la NASA anunció una serie de ajustes en el cronograma de pruebas de la misión Artemis II, paso clave antes de su regreso tripulado a la Luna tras más de 50 años.

En un comunicado, la agencia espacial explicó que la simulación del lanzamiento se realizará este lunes 2 de febrero, y no este sábado 31 de enero, debido a las condiciones climáticas en el Centro Espacial Kennedy en Florida.

“Durante los últimos días, los ingenieros han estado monitoreando de cerca las condiciones climáticas, ya que el frío y los vientos se desplazan por Florida. Los gerentes han evaluado las capacidades del hardware en comparación con el pronóstico previsto, dada la inusual ola de frío ártico que afecta al estado, y han decidido cambiar el calendario. Los equipos y los preparativos en la plataforma de lanzamiento siguen listos para el ensayo general con combustible”, explicó la agencia espacial a través de un comunicado. “Sin embargo, el ajuste del calendario de la prueba permitirá a la NASA tener éxito durante el ensayo, ya que las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana no permitirían el lanzamiento”.

Con estas nuevas fechas, la primera oportunidad potencial para el lanzamiento real no será antes del domingo 8 de febrero. Por el momento, los astronautas permanecen en cuarentena, a la espera de luz verde de la misión.

Después de cinco décadas de espera, el regreso del humano a la Luna está a solo días. La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) está preparando los detalles finales para poner en marcha la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas, incluida una mujer por primera vez, a un sobrevuelo lunar, a la distancia más lejana en el espacio profundo a la que cualquier humano ha llegado en más de medio siglo.

Durante los próximos días, los ingenieros de la NASA realizarán lo que denominan como el “ensayo general con vestuario”. Este consiste en llenar de combustible al cohete que llevará a los astronautas a la Luna.

“Durante el ensayo, los equipos demostrarán la capacidad del cohete para cargar más de 700.000 galones de propulsores criogénicos en el cohete, realizar una cuenta atrás para el lanzamiento y practicar la extracción segura del propulsor del cohete sin astronautas dentro de la nave espacial”, explicó la NASA, a través de su página web.

En concreto, una serie de ciclos de prueba, los equipos de la NASA efectuarán pruebas para probar la habilidad del cohete para manejar de manera segura el combustible antes del lanzamiento.

“La primera cuenta atrás comenzará aproximadamente 49 horas antes del lanzamiento, cuando los equipos de lanzamiento sean llamados a sus puestos, hasta 1 minuto y 30 segundos antes del lanzamiento, seguido de una pausa prevista de tres minutos y, a continuación, la reanudación de la cuenta atrás hasta 33 segundos antes del lanzamiento, momento en el que el secuenciador automático de lanzamiento del cohete controlará los últimos segundos de la cuenta atrás”, explica la NASA.

Los equipos de la NASA también estarán probando varios elementos, como el sistema de agua potable de Orion, cuyas muestras iniciales revelaron en las últimas pruebas niveles de carbono orgánico más altos de lo esperado.

¿Cuál es el propósito de Artemis 2?

Artemis II tiene un objetivo claro: confirmar que los sistemas de la nave espacial funcionan según lo diseñado en el entorno del espacio profundo, para seguir enviando astronautas en misiones cada vez más complejas que permitan explorar más de la Luna, pero que también sienten las primeras bases de las misiones tripuladas a Marte.

En el viaje de ida y vuelta a la Luna, la misión sobrevolará la cara oculta del satélite, es decir, la que está en dirección opuesta a la Tierra. Este recorrido será de aproximadamente tres horas, donde los astronautas analizarán y fotografiarán características geológicas, como cráteres de impacto y antiguos flujos de lava del satélite. “Estas habilidades serán cruciales para explorar la región del Polo Sur de la Luna en futuras misiones”, explica la NASA.

Otro aspecto importante del viaje será evaluar la salud de los astronautas para entender cómo los viajes espaciales profundos influyen en el cuerpo, la mente y el comportamiento humano. Durante la misión de aproximadamente diez días, los astronautas recolectarán y almacenarán su saliva, se pondrán monitores de muñeca que rastrean el movimiento y el sueño, y ofrecerán otros datos esenciales para el Programa de Investigación Humana de la NASA y otros equipos científicos de la agencia.

“Se espera que los hallazgos proporcionen información vital para futuras misiones a destinos más allá de la órbita baja terrestre, incluyendo Marte”, explicó Laurie Abadie, ingeniera aeroespacial del programa en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

Los resultados ayudarán a la agencia estadounidense a desarrollar futuras intervenciones, protocolos y medidas preventivas para proteger mejor a los astronautas en futuras misiones a la superficie lunar y a Marte. Del éxito de Artemis II dependen Artemis III que busca que el humano vuelva a pisar la Luna, algo que no sucede desde 1972.

