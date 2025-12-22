En video: la NASA publicó un timelapse de recorrido récord del róver Perseverance en Marte

El explorador Perseverance de la NASA ascendió 500 metros por la ladera de un cráter de Marte, alcanzando la cima el 11 de diciembre. Foto: NASA/JPL-Caltech

La NASA, la agencia espacial estadounidense, publicó un corto video en el que se observa el recorrido récord que realizó el róver Perservarance en la superficie de Marte.

El video, que puede ver a continuación, muestra el recorrido que realizó el róver en su día número 1,540 en el “planeta rojo”, en el que rompió récord al cubrir una distancia de más de 411 metros.

“El rover Perseverance viajaba hacia el norte y recorrió 411,7 metros ese día, en un tiempo aproximado de 4 horas y 24 minutos. Esta distancia superó su anterior récord de distancia recorrida en un solo sol (día marciano): 347,7 metros, que se alcanzó el 3 de abril de 2023”, explicó la NASA JPL en YouTube.

El video, según explicó la agencia especial, fue creado al unir más de 300 imágenes tomadas por las cámaras de navegación del róver, que llegó al planeta rojo en 2021. Según las estimaciones del equipo a cargo de la misión, el róver tiene capacidad para operar hasta 2031.

La navegación del róver es planificada a diario por ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. Sin embargo, una vez enviados los comandos, el vehículo avanza de forma autónoma y depende de sus propios sistemas para reaccionar ante obstáculos del terreno, como rocas, trampas de arena o abismos.

En un comunicado, Hiro Ono, investigador de autonomía del JPL, aseguró que “más del 90 % del viaje del Perseverance se ha basado en la conducción autónoma, lo que ha permitido recoger rápidamente una gran variedad de muestras. A medida que los seres humanos vayan a la Luna e incluso a Marte en el futuro, la conducción autónoma de largo alcance será cada vez más importante para explorar estos mundos”.

En uno de sus hallazgos recientes, el róver ayudó a confirmar que en Marte también se producen rayos. Perseverance detectó 55 descargas en remolinos y tormentas de polvo, un hallazgo que podría ayudar a entender la química, la habitabilidad y los riesgos para futuras misiones humanas.

Las muestras recolectadas en Marte

Como explica la NASA, el róver Perseverance busca indicios de vida microbiana antigua para avanzar en la investigación sobre la habitabilidad pasada de Marte. Mientras usted lee estas líneas, el rover está recogiendo muestras del núcleo de rocas marcianas y del regolito (rocas y suelo fragmentados) para que una futura misión las recoja y las traiga a la Tierra para su estudio detallado.

En los más de 1.600 soles (días marcianos) que lleva en operación, Perseverance ha recolectado 27 núcleos de roca, dos muestras de regolito (fragmentos sueltos de roca y polvo marciano) y una muestra atmosférica.

También ha documentado tres tubos testigo, que son utilizados para detectar posibles contaminantes que pudieran haber viajado desde la Tierra, con el fin de garantizar la integridad científica del material recolectado.

Diez de estas muestras (incluyendo una muestra atmosférica y un tubo testigo) fueron depositadas en enero de 2023 en un sitio llamado Three Forks, dentro del cráter Jezero. Este depósito fue creado como respaldo, en caso de que el rover no pueda entregar personalmente el resto de las muestras a una futura misión de recuperación. Las otras 23 muestras permanecen a bordo del vehículo.

