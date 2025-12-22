Trump retrasa para 2028 el regreso de astronautas de la NASA a la Luna

La nueva orden ejecutiva emitida por el presidente Trump coincide, en ese sentido, con la designación de la nueva cabeza de la NASA: Jared Isaacman, multimillonario, astronauta privado y cliente de SpaceX, empresa liderada por Elon Musk. EFE/ Will Oliver Foto: EFE - WILL OLIVER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que fija una nueva fecha para el regreso de astronautas de la NASA a la Luna.

Con el nuevo objetivo de concretarla en 2028, la misión, que busca llevar astronautas a la superficie lunar por primera vez en más de 50 años, se retrasa un año frente al cronograma original.

“Llevar a los estadounidenses de vuelta a la Luna en 2028 a través del Programa Artemis, para reafirmar el liderazgo estadounidense en el espacio, sentar las bases para el desarrollo económico lunar, preparar el viaje a Marte e inspirar a la próxima generación de exploradores estadounidenses”, se lee en la orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca que delimitará la política espacial de los Estados Unidos durante la segunda administración de Trump.

Lo invitamos a leer: NASA anuncia misión tripulada que orbitará la Luna en 2026.

La nueva orden ejecutiva emitida por el presidente Trump coincide, en ese sentido, con la designación de la nueva cabeza de la NASA: Jared Isaacman, multimillonario, astronauta privado y cliente de SpaceX, empresa liderada por Elon Musk.

Vale señalar que la NASA llevaba más de un año sin un administrador en firme, luego de que la candidatura de Isaacman se complicara por las peleas entre Musk y Trump. Ahora, el nuevo administrador tiene la tarea de recuperar la confianza en el programa lunar.

No se trata de la primera vez que se anuncia un retraso de esta misión, que pertenece al programa Artemis. Hace un año, se anunció que la misión Artemis III, prevista para 2026, quedaba reprogramada para mediados de 2027.

El entonces administrador de la agencia espacial estadounidense, Bill Nelson, indicó en diciembre de 2024 que “no volaremos hasta que estemos preparados, hasta que sea posible hacerlo para las personas a bordo. Debemos hacerlo bien”.

Por su parte, el desarrollo del programa avanza en medio de una nueva carrera espacial, en la que China ha anunciado planes para realizar su primera misión tripulada a la Luna antes de 2030.

En ese sentido, Trump le dio al nuevo administrador 90 días para presentar un plan para cumplir los objetivos trazados en la nueva orden ejecutiva. Entre estos está tener, para 2030 “un puesto permanente en la Luna para 2030, con el objetivo de garantizar una presencia sostenida de Estados Unidos en el espacio y avanzar en los siguientes pasos de la exploración de Marte“.

La misión a la Luna en 2026

A pesar de este retraso, la NASA mantiene sus planes para una misión tripulada alrededor de la Luna para 2026. Según la agencia espacial estadounidense, a más tardar en abril de 2026 comenzará una misión de diez días en la que una tripulación de cuatro astronautas orbitará la Luna para probar los sistemas y equipos necesarios para la exploración lunar tripulada.

Se espera que los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen rompan récords al recorrer 9.260 kilómetros más allá de la Luna.

En total, la misión comprenderá 15 etapas, desde el lanzamiento del cohete en el Kennedy Space Center, pasando por una órbita alrededor de la Tierra para impulsarse hacia la Luna, hasta la realización de una órbita lunar por la tripulación y su regreso a nuestro planeta.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬