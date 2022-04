Niñas de Barranquilla y Valledupar también visitarán el Space Center de la NASA

En el 2021, el programa She Is llevó, por primera vez, a niñas y estudiantes de Latinoamérica a visitar los centros de la NASA. Foto: She Is

Rossa Paniquita, estudiante de octavo grado del colegio Nacional Loperena de Valledupar, y Juana Valentina Estrada, de la institución educativa San Gabriel de Barranquilla, fueron seleccionadas por el programa She Is para visitar el Space Center de la NASA en Houston, Texas, en Estados Unidos.

Como lo contó El Espectador anteriormente, ellas se unirán a 33 niñas colombianas más, y a otras estudiantes de Perú, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana para ser beneficiarias de este programa durante el 2022.

Según explica RCN Radio, en el caso de Paniquita y Estrada, las niñas lograron ser reconocidas por She Is gracias a una alianza que este programa realizó con ‘Ella es Astronauta virtual’, un espacio en el que participaban ambas y que está dirigido a 100 niñas entre los 9 y 15 años en 32 departamentos de Colombia para despertar y motivar su curiosidad científica.

Pero no se trata de la primera vez que estudiantes colombianas visitarán la NASA. En el 2021, la Fundación She Is, ya había llevado a 31 niñas y jóvenes colombianas a vivir esta experiencia en el Space Center, un complejo educativo de 16.722 metros cuadrados donde se exhiben más de 400 artefactos espaciales, una colección de rocas lunares y se realizan actividades y recorridos para los jóvenes visitantes. (Le sugerimos: Niñas colombianas viajaron al Space Center de la NASA)

El programa She Is tiene como objetivo empoderar a las niñas y que se interesen en las áreas del conocimiento que se agrupan bajo lo que se conoce como STEM, por sus siglas en inglés (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Se trata de campos en los que, históricamente, las mujeres han tenido poca visibilidad. De hecho, según la Unesco, en el mundo, las mujeres representan solo el 35 % de las personas que cursan estudios de enseñanza superior en áreas STEM y ellas son el 30 % entre los investigadores y científicos del mundo. (Le puede interesar: Jóvenes en Quibdó: un paso más cerca de la NASA)

“Esa experiencia en la NASA para mí fue maravillosa, una experiencia que creo que nunca más en mi vida voy a repetir, esa experiencia que se volvió hasta ahora la mejor de mi vida, donde pude sentirme Kelly, puede ser yo y expresarme, y donde me di cuenta de todo el potencial que tenía oculto”, contó Kelly Córdoba, quien participó del programa en el 2021, a El Espectador.

