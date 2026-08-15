“No es nada del otro mundo”: la explicación de los globos vistos en el cielo en Pereira

Imagen de referencia. Los globos estratosféricos flotan a una altura de entre 15 y 45 kilómetros. Foto: Redes sociales

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Luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, en redes sociales empezaron a circular imágenes y videos de objetos en el cielo, que desde lejos se veían como puntos blancos. “Parece una esfera”, publicó una persona en Instagram. Los usuarios de internet reportaron haberlos visto en Pereira (Risaralda) y Manizales (Caldas), dos de las ciudades más afectadas por el sismo, así como en los municipios de Andes, Rionegro y Sabaneta, en Antioquia.

Rápidamente, se comenzaron a difundir todo tipo de especulaciones sobre esas observaciones. Algunos los calificaron como objetos voladores no identificados (OVNI). Otros mencionaron extraterrestres, proyectos de armas de Estados Unidos e, incluso, los asociaron con el sismo del pasado lunes. “Justamente después de que ocurre un terremoto aparecen esas cosas, me parece muy raro”, dijo uno de los usuarios en redes.

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Ante todas esas teorías, Benjamín Quesada, decano de la Escuela de Ciencias e Ingeniería de la Universidad del Rosario, hace un llamado a la calma. “El sismo no tiene nada que ver”, subraya. El profesor explica que esos puntos blancos en el cielo tienen todas las características, desde su forma redonda, la translucidez y las líneas profundas que poseen los llamados globos estratosféricos, diseñados para desplazarse a gran altura.

Son diferentes de los globos aerostáticos, los de canasta que comúnmente se usan para el turismo, que funcionan con aire caliente y vuelan a una altitud relativamente baja. En este caso, los globos estratosféricos flotan a una altura de entre 15 y 45 kilómetros, que es “demasiado baja para los satélites y demasiado alta para las aeronaves”, de acuerdo con la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés).

Los globos estratosféricos, según la CSA, están hechos de un plástico ultrafino y elástico. Por lo general, detalla Quesada, se inflan con helio, aunque, en ocasiones, con hidrógeno. Para el profesor, el hecho de que muchas de las imágenes que han circulado en redes sociales se hayan capturado con cámaras profesionales de un Zoom potente, indica que los globos observados estaban a entre unos 15 y 20 kilómetros de altitud.

¿Para qué sirven los globos estratosféricos?

Estos globos tienen múltiples aplicaciones. Se utilizan, en su mayoría, para la investigación científica. La CSA, por ejemplo, los emplea para probar y validar nuevas tecnologías y realizar experimentos en un “entorno similar al del espacio”.

En particular, Quesada resalta que estos globos sirven para mejorar nuestro conocimiento sobre la atmósfera, y por eso también se les denomina globos meteorológicos. En esos casos, básicamente su función es medir la atmósfera a medida que la atraviesan. “Cuando suben, registran cómo cambian la temperatura, la humedad y la presión a cada altura, como quien toma la temperatura del aire capa por capa”, sostiene.

En otras palabras, los globos cuentan con sensores que toman datos de gases como el ozono. “Toda esa información es enviada por radio, en tiempo real, a una estación en tierra y funciona para organismos con información atmosférica y climática”, afirma el profesor. Sin embargo, es difícil saber con certeza a quién pertenecen los que se observaron esta semana. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó a este diario que no hacen parte de sus radiosondeos para medir las condiciones de la atmósfera.

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Mauricio Lozano, experto del sector de telecomunicaciones, dice que aunque en Colombia pueden volar globos del Ideam, puede haber otros de proyectos de empresas privadas que hagan investigación para algún gobierno o, incluso, de entidades como la agencia espacial estadounidense. La NASA, apunta Lozano, “puede soltar globo en la Patagonia que llegue hasta Estados Unidos siguiendo una corriente de aire (de allí el comportamiento lineal) porque eso es, entre otras cosas, lo que se está investigando. Entonces, los globos, en realidad, pueden venir de cualquier lado”.

Lo que sí es cierto es que los globos estratosféricos están sujetos a las normas de aviación de cada país que vayan a atravesar y que aplican a los globos no tripulados. Por eso, las misiones deben brindar información sobre su trayectoria a las autoridades aeronáuticas correspondientes, con el fin de garantizar la seguridad del tráfico aéreo. Eso quiere decir que, en el ejemplo de Lozano, en el que un proyecto prevé sobrevolar varios países, se requiere autorización de cada Estado.

“Ningún globo libre no tripulado, que no sea un globo ligero utilizado exclusivamente para fines meteorológicos y operado del modo prescrito por la autoridad competente, se utilizará encima del territorio de otro Estado sin la autorización apropiada de dicho Estado”, se lee en la Reglamentación Aeronáutica Colombiana (RAC 91).

En el caso de Colombia, la autoridad es la Aeronáutica Civil. Sin embargo, eso no necesariamente significa que la Aerocivil conozca en tiempo real la posición exacta de cada uno de estos globos, debido a que el operador, en el más estricto de los casos, debe informar su ubicación cada dos horas.

Lozano apunta que este tipo de globos puede tener otros usos, por ejemplo en telecomunicaciones para colocar radiobases que, al estar elevadas, pueden tener buena cobertura. En todo caso, subraya el experto, es normal que este tipo de dispositivos se encuentren en el espacio aéreo de Colombia. “No es nada del otro mundo”, asegura, por su parte, Quesada. “Fue una casualidad que se vieran después del sismo, pero son simplemente para hacer mediciones”.

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