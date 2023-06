No se deje engañar: no se llama “Luna de fresa” ni trae abundancia

A esto se le denomina eclipse penumbral, pues la Luna no está completamente cubierta porque la proyección de la Tierra sobre su superficie no es completa. Foto: Pexels

En los últimos días han circulado noticias a propósito de la “Luna de fresa” que se podrá ver este mes. Sin embargo, ese no es un nombre científico, como tampoco lo es que esta “traiga abundancia”.

Lo que sucede es que la Luna se pone roja porque la luz del Sol la ilumina a través de la atmósfera de la Tierra, que hace las veces de un filtro. Esta tiene partículas y gas que hacen que se disperse la luz de otros colores y, por tanto, solo se refleja la luz roja.

A esto se le denomina eclipse penumbral, pues la Luna no está completamente cubierta pues la proyección de la Tierra sobre su superficie no es completa, aunque, según explica el astrofísico Juan Diego Soler, no es muy distinto al resto de eclipses.

Además de que no se trata de un hecho aislado. En cada mes lunar, es decir, cada 28 días, hay por lo menos tres eclipses, pero “lo que pasa es que no se ven”, dice Soler. De acuerdo con la Nasa, “no es frecuente ver la sombra de nuestro planeta, pero un eclipse lunar nos ofrece una visión fugaz. Durante estos raros acontecimientos, la Luna llena se oscurece rápidamente y luego se vuelve roja al entrar en la sombra de la Tierra”.

Soler añade que se trata de “un fenómeno de posición de los objetos astronómicos, no tiene nada que ver con rituales de abundancia”.

Este eclipse podrá verse en Colombia desde hoy hasta el próximo 4 de junio.

