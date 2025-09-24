Otro sismo, de magnitud 5.4, vuelve sentirse en el oriente de Colombia

Este nuevo sismo también tuvo como epicentro Venezuela. Foto: Tomado del SGC

Un nuevo sismo, de magnitud 5.4, volvió a ocurrir en la noche de este 24 de septiembre en Venezuela y se sintió en el oriente de Colombia, en ciudades como Cúcuta y Ocaña, en Norte de Santander. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se presentó a las 21:42 (hora local).

Ya, en horas de la tarde, había ocurrido un sismo de magnitud 6.1 en Venezuela, que se sintió en buena parte del nororiente de nuestro país. El epicentro había sido el estado Zulia, cerca de los municipios de Bachaquero, San Timoteo y Tía Juana. Hubo, además, un par de réplicas de magnitudes 4.7 y 3.7.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños en infraestructura. Tampoco, como lo indicó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), existe ninguna amenaza de tsunami para la costa Caribe colombiana.

Como recordó el SGC, luego de que varios usuarios en redes sociales reportaron haber sentido el temblor, la ocurrencia de estos sismos en el país vecino “no implica que vayan a presentarse eventos de este tipo en Colombia. Los sismos no pueden predecirse”.

Las autoridades también han insistido en algo que es usual en estos casos: estas réplicas son normales después de un sismo. En la región, han dicho, la actividad sísmica es usual.

Otro de los consejos que dan, como suele suceder, es que las personas se informen a través de los canales oficiales, pues el camino más adecuado de obtener información confiable. Con frecuencia, hay usuarios que publican mensajes en redes sociales que no son ciertos ni están acordes con la realidad.