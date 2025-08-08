El Pacífico colombiano registrará mareas más altas por dos fenómenos astronómicos

Algunas de las posibles zonas afectadas serían Bahía Solano, Juanchaco (Buenaventura), Guapi y Tumaco. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A través de un comunicado, la Dirección General Marítima (Dimar) emitió una alerta para cuatro departamentos del Pacífico colombiano debido al incremento del nivel del mar. La autoridad marítima informó que desde este viernes 8 y hasta el viernes 15 de agosto se presentará un fenómeno conocido como Marea de Sizigia o Puja, que tendrá incidencia en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Este es un fenómeno que ocurre cuando la Luna y el Sol se alinean con la Tierra, ya sea durante la fase de luna nueva o en luna llena. Esto provoca que las mareas sean más altas o más bajas de lo normal. En palabras de Dimar, “el fenómeno astronómico influye en el ascenso y descenso del nivel del mar”.

Este fenómeno se suma al perigeo lunar, el momento cuando la luna está más cerca de la Tierra, que este año tendrá lugar el jueves, 14 de agosto. Cuando esto sucede, explica la NASA, la atracción gravitacional de la Luna sobre los océanos (y la corteza terrestre) tiene una mayor diferencia que aumenta los efectos de las mareas.

“Las mareas altas del perigeo durante la luna llena y la luna nueva pueden ocasionar grandes problemas en algunas costas, especialmente si las condiciones meteorológicas añaden olas altas”, menciona la NASA.

En el caso de Colombia, Dimar informa que ambos fenómenos podrían generar inundaciones en zonas costeras del litoral Pacífico colombiano, especialmente en áreas cercanas a Bahía Solano, Juanchaco (Buenaventura), Guapi y Tumaco. Adicionalmente, se espera un aumento en la intensidad de las corrientes marinas, particularmente durante la marea descendente (vaciante), lo cual podría afectar las operaciones marítimas, en especial las de embarcaciones menores y pescadores artesanales.

La entidad colombiana prevé que los días de mayor incidencia de las mareas altas sean el lunes 11 y el miércoles 13 de agosto, registrándose las siguientes alturas máximas:

En Bahía Solano, hasta 4.10 metros el miércoles 13 de agosto a las 06:23 a.m.

En Buenaventura, hasta 4.86 metros el miércoles 13 de agosto a las 06:50 a.m.

En Tumaco, hasta 3.88 metros el miércoles 13 de agosto a las 06:34 a.m.

Ante estas alertas, las autoridades recomiendan a las comunidades costeras, al gremio marítimo incluyendo marinas, sociedades portuarias, pescadores artesanales, comerciantes y turistas que realizan actividades en el mar, extremar las medidas de seguridad para prevenir cualquier incidente.

