Paleontólogo es acusado de falsificar datos en un artículo sobre dinosaurios

Ilustración de los dinosaurios que vivieron en la actual Transilvania en el Cretácico. Foto: Peter Nickolaus.

La paleontóloga Melanie During envió en junio de 2021 un paper a la revista Nature, en el que concluía que cuando el asteroide que hace 65 millones de años -que terminó con la era de los dinosaurios- golpeó la Tierra, era primavera en el hemisferio norte del planeta.

During, candidata a Ph.D. por la Universidad de Uppsala (UU), se basó en isótopos químicos y los patrones de crecimiento óseo de fósiles de peces recolectados en Tanis, un sitio fósil en el Estado de Dakota del Norte (EE.UU.) Nature publicó el artículo en febrero de 2022.

Sin embargo, en diciembre de 2021, mientras su paper estaba siendo revisado, se encontró con que el investigador y colega suyo Robert DePalma, a quien ella incluyó como segundo autor de la investigación, publicó un artículo en Scientific Report en el que llegaba a la misma conclusión, pero con otros datos. (Lea: Descubren dos especies de tiburón con un hocico particular)

La hipótesis de During es que DePalma quería sacarle ventaja sobre el resultado de la investigación y se inventó los datos que utilizó en el paper que publicó en Scientific Report. Según During, los datos que soportan el paper de DePalma tienen irregularidades que sugieren que estos se calcularon a mano y no con un software que analice datos, incluso, dice que cuenta con notas del corrector sin corregir.

Luego de un año de discusiones con los editores de Scientific Report, During hizo pública la situación junto a su asesor académico Per Ahlberg, paleontólogo de la UU. Hablaron con la revista Science y publicaron una declaración en la revista PubPeer, en la que señalaron que se ven “obligados a preguntar si los datos [en DePalma et al. paper) pueden crearse para ajustarse a una conclusión ya conocida”. (Lea: Se resolvió el misterio de las imágenes de búho que databan de hace 5.000 años)

DePalma, actualmente candidato a Ph.D. por la Universidad de Manchester, le respondió en un correo electrónico a Science que su investigación empezó antes que la de During. “No fabricaríamos, y nunca lo hemos hecho, datos y/o muestras que se ajusten a los resultados de este u otro equipo. En última instancia, ambos estudios, que aparecieron impresos con semanas de diferencia, fueron complementarios y se reforzaron mutuamente”, aseguró.

Según DePalma, los datos procesados no se han publicado porque el científico del equipo que hizo ese análisis falleció antes de la publicación y no se han podido recuperar de su laboratorio. (Le puede interesar: La misión Artemis I sobrevoló la Luna e inició su regreso a la Tierra)

Mauricio Barbi, especialista en aplicar métodos físicos a la paleontología en la Universidad de Regina, quien es ajeno a la situación, explicó para Science que si el equipo de DePalma puede “proporcionar los datos sin procesar, es solo un documento descuidado. Si no, bueno, el fraude está sobre la mesa”. Por ahora, la revista Scientific Report se encuentra investigando el caso.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬