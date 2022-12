Por fuga en la cápsula Soyuz, Rusia evalúa planes para rescatar astronautas varados

La Estación Espacial Internacional orbitaba a 271 millas sobre el sur del Océano Pacífico cuando el astronauta de la NASA e ingeniero de vuelo de la Expedición 68 Josh Cassada captó esta fotografía del módulo de laboratorio multipropósito Nauka, el módulo de acoplamiento Prichal y la nave tripulada Soyuz MS-22 durante una caminata espacial. Foto: NASA

El miércoles 14 de diciembre se presentó una fuga externa de la nave espacial Roscosmos Soyuz MS-22 acoplada al módulo Rassvet en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés). Uno de los efectos inmediatos del daño fue la cancelación de una caminata espacial que debía llevarse a cabo para evaluar el estado de la cápsula. (Puede leer: Mosquitos que transmiten dengue estarían siendo más resistentes a los insecticidas)

Sin embargo, la consecuencia más grave por cuenta de la falla en la cápsula, es que tres astronautas rusos se encuentran varados en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglás en inglés). Según dio a conocer Roscosmos, la agencia espacial estatal rusa, contemplan dos alternativas para traer de regreso a los cosmonautas.

La primera de ellas, según explicó Sergei Krikalev, director de los programas de vuelos espaciales tripulados de Roscosmos, consiste en enviar otra cápsula Soyuz, pero vacía, para que los astronautas puedan regresar a la Tierra. Esta opción, aclaró el funcionario, deberá esperar hasta finales de febrero o comienzo de marzo del próximo año. (Le puede interesar: Encuentran ‘cementerio’ de dientes de tiburón fosilizados en océano Índico)

La segunda opción, dijo Krikalev, es llevar a cabo una exhaustiva revisión de la cápsula averiada para determinar si es posible o no realizar el viaje de regreso en la misma. Aunque todavía no saben cómo se originó la filtración en el conducto del refrigerante del radiador externo, Yury Borisov, jefe de Roscosmos, aseguró durante una emisión en el canal de televisión Rossiya-24, que no temen por la seguridad de la tripulación.

“La temperatura se ha estabilizado y últimamente no ha superado los 30 grados. Hoy no tememos nada, sobre todo por la vida de la tripulación en la ISS. La temperatura se ha estabilizado después de que lleváramos allí conductos de aire desde el segmento ruso y estamos manteniendo el régimen de temperatura mediante ventiladores”, apuntó Borisov. (También puede leer: La NASA comienza la construcción de su próximo “cazador de asteroides”)

Sin embargo, solo los resultados de un análisis térmico para evaluar la temperatura al interior de la cápsula, determinarán cuál será el camino a seguir de la agencia espacial estatal rusa. Actualmente, tres de los siete ocupantes de la ISS, son rusos.