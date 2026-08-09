Por primera vez la NASA elige foto tomada por una colombiana como imagen astronómica del día

Mesa tomó esta imagen durante una expedición en Chile, donde se encuentra realizando un diplomado en astronomía. Foto: Mónica Mesa

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Una imagen de la ingeniera y astrofotógrafa colombiana Mónica Mesa fue escogida para ser parte de Astronomy Picture of the Day (APOD), la selección editorial de la NASA considerada como una de las más prestigiosas en la astrofotografía a nivel mundial. Desde 1995, la agencia espacial estadounidense elige y divulga diariamente una imagen del universo para destacar su valor científico, educativo y artístico. El pasado 23 de julio, la fotografía de Mesa fue seleccionada.

Mesa es la primera mujer colombiana elegida para esta publicación y la segunda latinoamericana, después de la astrofotógrafa chilena Cari Letelier. Durante más de una década, Mesa se ha dedicado a fotografiar el cielo nocturno y actualmente está cursando un diplomado en Astronomía, buscando fortalecer su formación científica para complementar su trabajo fotográfico, en Chile. Fue durante una expedición en ese país donde tomó la imagen seleccionada por la NASA.

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“La imagen destacada muestra la Gran Nube de Magallanes (GMM), una de las vecinas más cercanas de nuestra Vía Láctea. Es una galaxia enana irregular a unos 163.000 años luz de distancia e integra nuestro Grupo Local de galaxias. A pesar de su pequeño tamaño, con una masa total equivalente a entre el 10 % y el 20 % de la masa de la Vía Láctea, la GMM está formando estrellas muy activamente. Probablemente se deba a la atracción y repulsión gravitacional causada por las mareas de la Vía Láctea sobre la GMM. Algunos astrónomos han predicho que colisionará con la Vía Láctea en unos 2.000 millones de años”, escribió la científica de la NASA, Cecilia Chirenti.

Una de las estructuras más reconocidas de la GMM es la Nebulosa de la Tarántula, donde ocurrió la supernova SN 1987A, la explosión estelar más cercana que se ha podido observar. Bajo condiciones muy específicas de oscuridad y transparencia atmosférica, la Gran Nube de Magallanes también puede verse desde Colombia.

En particular, la fotografía de Mesa muestra la estructura irregular de esa galaxia, así como su brillo difuso y sus campos estelares. Obtener ese nivel de detalle en astrofotografía requiere largas exposiciones, cielos muy oscuros y un cuidadoso procesamiento capaz de evidenciar procesos físicos como la formación de estrellas masivas.

Durante años, Mesa ha recorrido Colombia con su cámara, capturando el cielo nocturno de lugares como el desierto de La Tatacoa, la Sierra Nevada de Santa Marta, el páramo de Sumapaz y otras regiones con baja contaminación lumínica. Su trabajo, dice, no solo busca crear imágenes estéticamente impactantes, promover la protección de los cielos oscuros y resaltar el potencial de Colombia para la observación astronómica, la divulgación científica y el astroturismo.

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“Espero que esta selección inspire a más personas a mirar hacia arriba, descubrir la riqueza de nuestros cielos y entender que no es necesario ser astrónomo para maravillarse con el universo. Colombia posee escenarios extraordinarios para contemplar las estrellas y aún tenemos mucho por descubrir, proteger y compartir con el mundo”, apunta Mesa.

La selección de su imagen por parte de la NASA se dio apenas una semana después de que el astrofotógrafo colombiano Mario Vargas también fuera escogido para el APOD, convirtiéndose en el segundo hombre de Colombia en ser parte de la publicación.

A lo largo de tres décadas, el Astronomy Picture of the Day se ha consolidado como una plataforma influyente de divulgación astronómica. Allí han aparecido imágenes históricas de las misiones Apollo, Hubble, James Webb y Artemis. Para astrofotógrafos aficionados y profesionales, es uno de los mayores reconocimientos editoriales a los que pueden aspirar.

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