Por primera vez observan un virus pegado a otro virus

Una imagen coloreada del virus satélite recién descubierto que se adhirió a su virus auxiliar. Foto: Tagide deCarvalho

Por primera vez, científicos estadounidenses observaron un virus adherido a otro. Esto sucedió tiempo después de que un laboratorio informara que la muestra de ADN que un grupo de investigadores de la Universidad de Maryland enviara a secuenciar estaba contaminada con un material extraño.

El líder del gripo, Ivan Erill, envió nuevamente otra prueba aunque obtuvo los mismos resultados. Aunque esperaba obtener la secuencia de un virus “bacteriófago” o “fago”, o sea que infecta a células bacterianas, también encontró una pequeña secuencia que no correspondía con nada que conocían.

Lea también: China cultivó lechugas y tomates a bordo de una estación espacial.

Los resultados del segundo intento revelaron que el equipo de científicos estaba presenciando a dos virus unidos: uno satélite y otro auxiliar. Según Erill, los primeros dependen no solo de su organismo huésped para completar su desarrollo, sino que también requieren de otro virus llamado “ayudante”. El virus satélite también necesita ayuda del otro para construir su cubierta protectora o para multiplicar su ADN.

Sin embargo, la mayoría de estos virus terminan integrándose a la célula anfitriona después de su ingreso a ella, aunque el que observó el equipo de investigadores de la Universidad de Maryland fue completamente diferente a lo esperado. “Este satélite ha estado sintonizando y optimizando su genoma para asociarlo con el ayudante durante, diría yo, al menos 100 millones de años”, explicó Erill.

Debido a que el virus satélite no puede integrarse por si solo en el ADN de la célula huésped, el equipo de científicos supuso que por esa razón debía estar a largo plazo cerca de su ayudante. “Porque “de lo contrario, ¿cómo vas a garantizar que vas a entrar en la célula al mismo tiempo?”, explicó Erill.

Las sospechas fueron confirmadas por las imágenes que obtuvo Tagide deCarvalho, de la Universidad de Maryland, a través de un microscopio electrónico de transmisión (TEM).

En las imágenes, se observó que, efectivamente, ambos virus estaban juntos. “Cuando lo vi, pensé: ‘No puedo creerlo’”, le dijo deCarvalho al portal RT en español. “Nadie ha visto nunca un bacteriófago, ni ningún otro virus, adherido a otro virus”.

El investigador también afirmó que el reciente descubrimiento podría ayudar a entender mejor cómo funcionan cierto tipo de virus que, usualmente, científicos piensan que están contaminados con otros.

La investigación fue publicada en la revista científica Journal of the International Society of Microbial Ecology.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬