Por problemas técnicos, SpaceX pospone el lanzamiento de su gran cohete Starship

SpaceX, del multimillonario Elon Musk, canceló el lanzamiento de su gran cohete Starship, de 123 metros de altura, que la compañía ha descrito como “el vehículo de lanzamiento más potente jamás desarrollado”. La nave estaba programada para despegar este domingo, 24 de agosto, desde Texas (Estados Unidos), a las 6:30 p.m. (hora local). Sin embargo, el despegue fue suspendido para solucionar un problema con los sistemas terrestres, según publicó la empresa en su cuenta de X.

Esta iba a ser la décima prueba del megacohete. Los otros lanzamientos se han realizado desde abril de 2023 y, algunos de ellos, han estado marcados por incidentes. Uno de los más recientes ocurrió en la noche del pasado miércoles 18 de junio, cuando la nave espacial experimentó una anomalía grave mientras se encontraba en un banco de pruebas en el centro de lanzamientos Starbase. Primero se vio un gran destello y, luego, una llamarada se elevó rápidamente hacia el cielo.

Desde entonces, y tras analizar los fallos, los ingenieros han implementado varios cambios en el proyecto, probando placas resistentes al calor que permitirían que la nave resista las tensiones al ingresar de nuevo a la atmósfera. Además, con estas herramientas se busca que la etapa superior vuelva a su lugar de aterrizaje por primera vez.

La misión de este domingo tenía como objetivo hacer el primer despliegue de simuladores de satélites de comunicaciones Starlink. Cabe recordar que Starship, en línea con las aspiraciones de Elon Musk, está diseñado como un sistema de transporte reutilizable, para llevar tripulación y carga a la órbita terrestre, la Luna y Marte. La compañía plantea que la nave podría transportar hasta 100 personas en vuelos interplanetarios de larga duración.

Sin embargo, estos fallos han generado dudas sobre la capacidad para lograr estos objetivos. En enero pasado se registró una explosión durante uno de los vuelos, cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales. Luego, en marzo, sucedió un incidente similar, por el que tuvieron que cancelarse vuelos aéreos en Florida, ante lo cual Musk dijo que se trató de un “retroceso menor” y añadió que la empresa ha enfrentado “peores momentos”. “Se aprendió bastante al construir el nuevo diseño de la nave y el vuelo”, afirmó en aquel entonces.

Por el momento, la empresa no ha especificado las complicaciones que impidieron el lanzamiento del domingo. En su página web, SpaceX anunció que este lunes 25 de agosto se intentará un nuevo despegue de Starship. “La ventana de lanzamiento se abrirá a las 6:30 p.m.”, comunicó.

