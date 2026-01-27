Presentan el mapa más completo de la materia oscura, esencial en el andamiaje del Universo

El mapa fue posible gracias a los datos que ha capturado el telescopio James Webb. Foto: NASA/Desiree Stover

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este lunes, 26 de enero, la prestigiosa revista Nature Astronomy publicó un artículo cuyo título, seguramente, sorprendió a más de un científico que se encarga de estudiar el universo: An ultra-high-resolution map of (dark) matter (“Un mapa de ultra alta resolución de la materia (oscura)”).

En él, un extenso equipo de investigadores, liderado por Diana Scognamiglio, del Laboratorio de Propulsión a Chorro, anunció el mapa más detallado, hasta el momento, de la materia oscura, esa materia “misteriosa” que se cree conforma el 85 % de toda la materia que hay en el Universo.

(Lea Minciencias abre becas para maestrías y doctorados para personas nacidas en el Pacífico)

Dicho de otra manera, es una materia que no vemos (no interactúa con la luz), pero que es esencial para sostener todo el andamiaje del universo. Entre otras cosas, mantiene unidas a las galaxias.

“La materia ordinaria, incluyendo partículas como protones y neutrones, representa solo alrededor de una sexta parte de toda la materia del universo. El resto es materia oscura, que no emite ni absorbe luz, pero desempeña un papel fundamental en la evolución de las galaxias y sus estructuras”, señalan los autores en el artículo de Nature Astronomy.

Para llevar a cabo ese “mapa”, el grupo usó la observaciones que ha hecho el Telescopio James Webb que, desde que fue lanzado al espacio, nos ha permitido ver de una nueva forma al Universo. Gracias a esos datos, los científicos pudieron “observar” con mucha más precisión de la que les les había permitido el Telescopio Hubble.

“Nuestro mapa tiene más del doble de resolución que los mapas anteriores del Telescopio Espacial Hubble, lo que revela cómo la materia oscura y la luminosa coevolucionan a través de filamentos, cúmulos y subdensidades”, escribieron los científicos en otro apartado del artículo.

Según aseguró Scognamiglio en un artículo de divulgación de la Nasa, el nuevo mapa de materia oscura es “el doble de nítido que cualquier mapa de materia oscura realizado por otros observatorios. Anteriormente, observábamos una imagen borrosa de la materia oscura. Ahora, gracias a la increíble resolución del Webb, vemos el andamiaje invisible del universo con un detalle asombroso”.

Sin entrar en muchos detalles técnicos de la metodología que siguieron los investigadores, lo que hicieron fue analizar un área ubicada en la constelación Sextante, tan grande como 2,5 veces el tamaño de la Luna llena. El James Webb, explicaron en un comunicado, observó esta región durante aproximadamente 255 horas e identificó casi 800.000 galaxias, varias de ellas nuevas. Allí, el equipo buscó materia oscura.

“Este resultado demuestra la capacidad del Telescopio Espacial James Webb para generar mapas del cosmos con un detalle exquisito, no solo de las estrellas y el gas de las galaxias, sino también de la red invisible de materia oscura de la que dependen estas estructuras”, señaló Natalie Hogg, del Instituto de Astronomía de Cambridge y otra de las autoras, en un boletín publicado por la Universidad de Cambridge.

Para decirlo en palabras de Jason Rhodes, también coautor del artículo, lo que lograron “constituye la evidencia más sólida” de que sin materia oscura no podríamos tener los elementos en nuestra galaxia que permitieron el surgimiento de la vida.

“La materia oscura no es algo que encontremos en nuestra vida cotidiana en la Tierra, ni siquiera en nuestro sistema solar, pero sin duda nos ha influenciado”, añadió.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬