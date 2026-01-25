Minciencias abre becas para maestrías y doctorados para personas nacidas en el Pacífico

La convocatoria busca apoyar la formación de más de 50 personas que cursarán estudios de doctorado, mientras que las otras más de 200 lo harán en el nivel de maestría. Foto: Ministerio de Ciencias

Desde Tumaco, Nariño, el Ministerio de Ciencias presentó la Convocatoria de Formación en Doctorados y Maestrías Región Pacífica, una iniciativa en la que la cartera destinará más de COP 55.000 millones para apoyar la formación de 257 profesionales de esta región del país.

Del total, la Convocatoria busca apoyar la formación de más de 50 personas que cursarán estudios de doctorado, mientras que las otras más de 200 lo harán en el nivel de maestría.

La convocatoria, explicó la cartera, hace parte de la política nacional de Formación de Alto Nivel que busca fortalecer el talento humano en los territorios, mediante el financiamiento integral de los estudios, “sin endeudamiento para las personas beneficiarias”.

Al respecto, la ministra de Ciencia, Angela Yesenia Olaya, señaló que “en este gobierno tomamos una decisión trascendental, no vamos a entregar créditos que endeuden, vamos a entregar becas 100 % gratuitas donde la única condición de los beneficiarios es culminar con éxito su proceso de estudio”.

Condiciones y plazos para las becas del Minciencias

La convocatoria para las becas de maestría está dirigida a profesionales universitarios colombianos nacidos en el litoral Pacífico, mientras que, en el caso de los doctorados, está dirigida a profesionales nacidos en el departamento de Nariño.

Las becas están dirigidas a aquellas personas que quieran adelantar sus estudios en programas como educación, derecho, gestión pública, comunicación, ciencias aplicadas, administración y ciencias de la salud.

Adicionalmente, las propuestas de investigación, precisó la cartera, deberán alinearse con los retos asociados a la bioeconomía y el territorio, el derecho humano a la alimentación, la transición energética, la soberanía sanitaria y la ciencia para la paz.

La financiación por parte del ministerio cubre la matrícula, los gastos de sostenimiento y apoyo a proyectos de investigación. En el caso de las maestrías, la financiación será hasta por dos años, mientras que en los doctorados hasta por cuatro años.

Igualmente, la convocatoria contempla un enfoque territorial que “reconoce las brechas históricas del Pacífico nariñense”, por lo cual se priorizarán subregiones PDET y ZOMAC.

En los próximos días, el Ministerio de Ciencias publicará las condiciones en la página web. Las personas interesadas en hacer parte de esta convocatoria podrán inscribirse a partir del martes 3 de febrero.

